Wotenitz

Frei wie die Väter waren die Mütter nie. Auch wenn das Zitat des Schweizer Politologen Gerhard Kocher dem einen oder anderen Mann nicht schmecken wird – im Kern hat er Recht.

Letztlich gibt es ja auch nicht umsonst den Tag zu Ehren der Mutter, der sich in Deutschland am kommenden Sonntag übrigens zum 96. Mal jährt. Seinen Ursprung hat der Muttertag 1907 in den USA.

Und da eine Mutter der einzige Mensch auf der Welt ist, der dich schon liebt, bevor er dich kennt, wie es ein Sprichwort sagt, hat sie etwas verdient. Das meinen auch Christian Wiencke und seine Angestellte Verena Fiske. Und so werden am kommenden Sonnabend und Sonntag traditionell zum Muttertag auch wieder die Türen des Gartenbau Wiencke in Wotenitz geöffnet – jeweils von 8 Uhr bis Open End.

Die Besucher können nicht nur das passende Muttertagsgeschenk suchen, sondern sich auch über die neuesten Beet- und Balkonpflanzen informieren. Die kleinen Gäste haben die Möglichkeit, sich auf dem Spielplatz auszutoben. Angeboten werden außerdem Kaffee und Kuchen. Beides wird für einen guten Zweck verkauft. „In den vergangenen Jahren haben wir zum Beispiel Feuerwehren, das Hospiz in Bernstorf, den Freizeitclub Grevesmühlen und den Kreihnsdörper Seniorenverein unterstützt“, resümiert Christian Wiencke. Wer in diesem Jahr mit Geld für die Vereinsarbeit bedacht wird, steht noch nicht fest.

Jana Franke