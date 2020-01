Grevesmühlen

NDR-Koch Rainer Sass sendet aus Grevesmühlen. Er ist zu Gast auf der Garnelenfarm von York Dyckerhoff. Ausgestrahlt wird die Sendung am Donnerstag, 19. Januar, um 16.30 Uhr. Rainer Sass und Garnelenfarmer York Dyckerhoff zeigen, wie vielfältig die Meeresfrüchte zubereitet werden können. Zunächst braten sie Garnelen mit Kräutern und Knoblauch in einer Pfanne. Als zweites Gericht gibt es ein Ragout mit asiatischen Gewürzen und Süßkartoffel-Püree.

Seit 2015 züchtet das Team von York Dyckerhoff die Garnelen im Gewerbegebiet in Grevesmühlen in einem aufwendigen Verfahren, die Wärmeenergie, die die empfindlichen Tiere zum Heranwachsen brauchen, kommt von der angrenzenden Kläranlage des Zweckverbandes. Wenige Monate nach der Eröffnung der ersten Anlage hatte ein zweiter Unternehmer parallel dazu eine identische Zuchtanlage eröffnet, doch bereits ein Jahr später stellte die Firma den Betrieb ein und meldete Insolvenz an. Inzwischen steht die Anlage zum Verkauf, das Verfahren läuft nach wie vor.

Von Michael Prochnow