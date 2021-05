Grevesmühlen

Große Gruppen auf Fahrrädern oder zu Fuß um einen Bollerwagen herum suchte man rund um Grevesmühlen vergeblich. Erst die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen und schließlich noch der anhaltende leichte Regen ließen den Herrentag oder Himmelfahrt zu einem eher tristen Feiertag werden. Vor allem Familien, aber auch eine Gruppe junger Frauen trotzten dem Wetter und versuchten das zu nutzen, was noch möglich war.

Familienausflug zum Biohof

So war der Parkplatz des Biohofs „Hoher Schönberg“ schon am Vormittag komplett gefüllt. Dort war nicht nur der Hofladen mit all seinen Bioprodukten geöffnet, es wurde auch ein Spanschwein über Feuer gegrillt. Den Schweinebraten mit Salat konnten die Besucher mit nach hause nehmen. Viele suchten sich aber auch ein Plätzchen zum Essen auf dem weitläufigen Hofgelände.

Jörg Altmann mit Ulrike Igel und ihrer Tochter Charlotte freuten sich über die Notlösung für das Fest. Spanschwein sollte unbedingt gegrillt werden. Quelle: Malte Behnk

Eigenes Schwein mit eigenem Senf

„Wir hatten selber so Lust drauf, das Spanschwein zu machen. Deswegen haben wir uns so eine coronakonforme Lösung überlegt“, sagt Jörg Altmann, der den Hof mit vielen Partnern betreibt. „Das Schwein ist auf unserer Weide aufgewachsen und wurde gestern geschlachtet. Heute Morgen um 4.30 Uhr kam es dann auf den Grill“, sagt Jörg Altmann. Sogar der Senf zum Schwein wurde auf dem Hof selber angebaut.

Geschirr aus der Trödelhalle

Die Besucher genossen die willkommene Abwechslung. „Für uns ist das ein ganz tolles Angebot, weil wir nicht wussten, was wir zum Mittag essen wollen“, sagt Birka Rieck aus Klütz, die mit Tochter Clara Spanschwein abholte. Die Teller würde sie demnächst wiederbringen, ruft sie Jörg Altmann noch zu. Doch der winkt ab. „Dürfen wir ja nicht.“ Genau genommen durften Speisen und Getränke nämlich ausschließlich „to go“ angeboten werden. „Wir wollten dafür aber kein Plastikgeschirr benutzen. Deswegen bin ich in eine Trödelhalle gefahren und habe da viele Teller und Gläser günstig gekauft. So kann sie auch jeder mitnehmen“, sagt Jörg Altmann.

Birka Rieck nutzte mit Tochter Clara die Gelegenheit, auf dem Biohof „Hoher Schönberg“ Spanschwein zum Mittagessen zu holen. Quelle: Malte Behnk

Kinder besuchen Zicken und Ferkel

Während für die Erwachsenen vielleicht das Essen im Vordergrund stand, besuchten die Kinder auf dem Bauernhof die vielen Tiere. Bei den Angeler Sattelschweinen, den Ziegen und Schafen gibt es gerade überall niedlichen Nachwuchs und die Hühner des Hofes sind fast überall unterwegs. „Wir sind letzte Woche hier vorbeigefahren und jetzt spontan einen Ausflug gemacht“, sagt Katrin Prager. Sie war mit ihrer Familie gerade von der Aussichtsplattform am rande des Biohofs gekommen. Trotz des Regenwetters zog es auch dort viele Besucher hin, die zumindest einen Blick auf den Blühenden Raps des Klützer Winkels werfen konnten.

Ein Blick über den Klützer Winkel

Auch von der Aussichtsplattform kommend mussten sich alle Besucher an die Richtungsschilder auf dem Hofgelände halten. So entstanden Wege auf denen sich die Gäste möglichst wenig begegnen. Schon auf dem Weg die Hofeinfahrt hinauf wurden die Besucher von Mitarbeiter Friedrich auf diese Regel hingewiesen.

Der Biohof "Hoher Schönberg" war Ziel vieler Familienausflüge. Mitarbeiter Friedrich hatte sich als Schildkröte verkleidet und wies Besucher auf das Wegekonzept hin. Quelle: Malte Behnk

Wenige Spaziergänger am Strand

Über wenige Besucher konnte sich auch das Hofcafé des Steinbecker Hofladens von Familie Mann nicht beklagen. Für die Torten und Kuchen, die dort selbst gebacken werden, standen die Kunden an. Sie hätten ohne Pandemie und bei besserem Wetter allerdings die ganze Terrasse bevölkert. Voll wäre es unter anderen Umständen am Herrentag auch im Ostseebad Boltenhagen gewesen. Da aber nur wenig geöffnet sein durfte, waren es vor allem Paare, die mit gebührendem Abstand zu anderen am Strand spazieren gingen.

Am Strand von Boltenhagen waren wenige Spaziergänger meist als Paar unterwegs. Quelle: Malte Behnk

Herrentag zum Frauentag erklärt

Trotz Regens und Corona wollten sich ein paar junge Frauen aus Klütz und Umgebung den Spaß am Feiertag nicht nehmen lassen. Lynn Glanert, Caro Kuschmirz, Sophie Andersson, Meike Lederer sowie Talea Kenning und Kim Borchardt machten einen Spaziergang von Klütz nach Boltenhagen. Dabei wurde Musik gehört und laut mitgesungen. Eine Flasche Sekt war auch dabei, ebenso wie eine große Wasserpistole. „Wir machen heute einen Frauentag aus dem Feiertag“, sagt Kim Borchardt. „Sonst geben die Männer an Himmelfahrt immer Gas und das wollten wir auch mal machen.“ Auf ihrem Weg entlang der Straße hielten sie immer wieder ein Schild mit der Aufforderung „Ihr hupt – Wir trinken“ hoch – und tatsächlich hupte es immer wieder und es gab einen Schluck Sekt.

Von Malte Behnk