Boltenhagen/Grevesmühlen

Das Wetter meint es gut mit den ersten Urlaubern, die am Montag in Mecklenburg-Vorpommern einreisen durften und die Zeit bis nach Pfingsten bei uns verbringen werden. Es waren nicht wenig. Vor allem in Boltenhagen ist es fast wie in alten Zeiten – also denen vor Corona. Das Virus bestimmt nach wie vor den Landkreis. Viele Veranstaltungen finden in abgespeckter Form oder gar nicht statt. Was die Woche ansonsten so los war, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchblättern.

Von Jana Franke