Wismar/Grevesmühlen

In diesem Jahr findet in Deutschland eine große Volksbefragung statt. Mit dem sogenannten Zensus 2022 wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig.

Für die Durchführung der Interviews werden Helfer gesucht – auf Amtsdeutsch „Erhebungsbeauftragte“. Sie müssen an einer halbtägigen Schulung teilnehmen, die ersten haben bereits begonnen, weitere werden bis Anfang Juli angeboten. Dabei werden die rechtliche Grundlagen erläutert. Es geht darum, wie die Zensuserhebungen aufgebaut sind. Geschult wird außerdem, wie ein Erhebungsbeauftragter sich in der Interviewsituation verhält und wie die Erhebungsunterlagen auszufüllen sind.

Aufgabe der Erhebungsbeauftragten

Die Helfer erhalten eine Liste mit Anschriften, wo sie die Befragungen durchführen sollen. Dort hinterlassen sie zunächst eine Terminankündigungskarte im Briefkasten. Zum angekündigten Termin fahren oder gehen sie erneut dorthin, um die Interviews durchzuführen. Einige Nordwestmecklenburger bekommen dabei auch Zugangsdaten für einen Onlinefragebogen, zur Beantwortung weiterer Fragen. Die Interviews werden in der Zeit vom 15. Mai bis zum 15. August geführt. Ein Interview dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Bei der Terminvergabe sind die Interviewer relativ frei und organisieren sich die Begehungstermine und Befragungen selbstständig.

Attraktive Aufwandsentschädigung

In Wismar werden 114 und in Grevesmühlen 150 Erhebungsbeauftragte benötigt. Wismar hat bisher etwa die Hälfte und Grevesmühlen ein Drittel davon gewinnen können. Bewerber sollten vertraulich und verlässlich sein. Die ehrenamtliche Tätigkeit wird über eine attraktive Aufwandsentschädigung vergütet. Diese kann zwischen 1000 bis 2000 Euro betragen, je nach Anzahl der geführten Interviews. Diese ist einkommenssteuerfrei.

Auf der Homepage www.nordwestmecklenburg.de finden Sie das Kontaktformular „Anmeldung Erhebungsbeauftragte/-r“ , mit dem Interessierte sich anmelden können. Die Mitarbeiter in den Erhebungsstellen geben gerne Auskunft bei Fragen.

Kontakt und weitere Informationen

Weitere Informationen gibt es per E-Mail an zensus-hwi@nordwestmecklenburg.de, zensus-gvm@nordwestmecklenburg.de oder telefonisch unter den Nummern 038 41 / 22 86 459 oder 038 81 / 75 91 880. Ebenfalls genutzt werden können die Webseiten www.zensus2022.de und www.nordwestmecklenburg.de/de/zensus-2022.html

Von OZ