Gostorf/Damshagen

Neun Kicker, zwei Trainer, eine Mission: Der Gostorfer SV hat sich in der Region als erfolgreicher Sportverein etabliert und mit sieben Sparten auch bundesweit einen Namen gemacht: Herren- sowie Damenfußball, Gymnastik, Step Aerobic, Line-Dance, Kraftsport und Tischtennis. Neu in der Runde sind nun Luca Sonnenberg, Tommi Seifert, Lars Seidensal, Jonas Zemke, Karl Konrad Rieken, Jan Matti Engberts, Momo Pelle Löper, Lucas Kujanek und Dean Steinmüller. Sie bilden seit kurzem die Jugendmannschaft im Fußball – und suchen noch Gleichgesinnte für die F-Jugend, die gerne den Ball kicken.

Nach 20 Jahren hat der Verein, der mit der Gründung im Jahr 1955 den Namen „BSG Traktor Gostorf“ trug und erst seit Juli 1990 als Gostorfer SV geführt wird, endlich wieder eine Jugendmannschaft. Trainiert wird die Truppe von Jerome Seifert und seinem Co-Trainer Daniel Deckert. Trainer Jerome Seifert ist voll des Lobes für seine acht- und neunjährigen Schützlinge. „Es ist ein schönes Team. Die Jungs sind alle sportlich und konzentriert bei der Sache.“

Schul-AG war der Anfang

Gegründet hat sich die Jugendmannschaft aus einer Schul-Arbeitsgemeinschaft, die Jerome Seifert in der Grundschule „Am Ploggensee“ in Grevesmühlen angeboten hatte. Über die absolvierten die Fußballer ihr DFB-Abzeichen. So kam auch der Kontakt zu Klaus Krasse vom Landesfußballverband zustande, der kürzlich mit dem DFB-Mobil anreiste, um den jungen Kickern den letzten Schliff zu verpassen und Tipps mit an den Fuß zu geben.

Der Fußballprofi macht es vor: Klaus Krasse zeigt den Jungs die nächste Aufgabe. Quelle: Jana Franke

Dribbeln, Ball jonglieren, Koordinationstraining – die Jungs hatten großen Spaß bei der eineinhalbstündigen Trainingseinheit mit dem Profi, der in Schwerin Nachwuchskicker unterrichtete. Seit kurzem ist Krasse im wohlverdienten Ruhestand. „Wir wollen Vereinstrainern, die überwiegend nicht lizenziert sind, Anregungen und Tipps für die Gestaltung ihres Kinder- und Jugendtrainings geben“, erklärt Klaus Krasse den Sinn des DFB-Mobils, für das sich Vereine bewerben können. Und sie wollen natürlich Begeisterung im Kinder- und Jugendtraining wecken.

Seit 2009 reisen insgesamt 30 DFB-Mobile durch Deutschland. Seitdem seien bereits mehr als 19 000 Veranstaltungen durchgeführt worden, heißt es auf der Internetseite des Deutschen Fußball-Bundes. Jährlich finden rund 3600 Veranstaltungen statt.

Schon erster Sponsor gefunden

Die Freude, dass es nun wieder eine Jugendmannschaft in Gostorf gibt, ist bei Co-Trainer Daniel Deckert und Jan Richter besonders groß. Beide kickten vor mehr als 20 Jahren in der Gostorfer Jugendmannschaft, die seinerzeit von Jörg Olbrisch trainiert worden war. Mit Jan Richter und dem Unternehmen Funktaxi in Grevesmühlen, für das er fährt, haben die Gostorfer nun sogar einen Sponsor gefunden. Die ersten Shirts gab es bereits.

Die Jugendmannschaft trainiert einmal in der Woche immer freitags von 17 bis 18.30 Uhr in der Sporthalle am Gymnasium „Am Tannenberg“ in Grevesmühlen. Wer Lust hat, kann einfach mal zum Probetraining vorbeischauen. Im Spielbetrieb sind die Jungs noch nicht. „Wir hoffen, dass wir im Frühjahr nachträglich mit aufgenommen werden“, sagt Jerome Seifert, der selbst im Landesfußballverband aktiv ist. Der Termin für ein erstes großes Hallenturnier, dessen Ausrichter der Gostorfer SV ist, steht schon: der Marktkauf Korzak-Cup am 7. März in der Mehrzweckhalle am Ploggenseering in Grevesmühlen.

Von Jana Franke