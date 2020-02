Besitzerin Sabine Freytag hat das Renault-Autohaus am Langen Steinschlag 11 in Grevesmühlen an die Lüdemann & Zankel AG aus Kaltenkirchen verkauft. Wie es weitergeht, und wie das Unternehmen bereits vor der Wende begann, das erzählt die 64-Jährige im Interview.