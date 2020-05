Nach Abriss von Häuslerei: Barrierefreies Strandhaus in Boltenhagen geplant

Boltenhagen

Das Haus Ruhwinkel in Boltenhagen ist Geschichte. Das Gebäude in der Strandpromenade 58 wurde abgerissen, ein neues Haus wird gebaut. „Es ist immer schade, wenn alte Bausubstanz im Ort verschwindet“, meint dazu Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne). Doch die Gemeindevertretung hatte das in ihrer Sitzung am 10. März 2020 so beschlossen.

Jetzt gilt es, diesen Willen so umzusetzen und auch für Neues offen zu sein, wie Wardecki erklärt. Dabei habe das Gemeindeoberhaupt die Hoffnung, dass sich der Neubau in die vorhandene Architektur in diesem Bereich einfügt. Geplant ist ein Strandhaus mit sechs Ferienwohnungen, von denen ein Teil barrierefrei ist. Damit sollen auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen die Möglichkeit haben, sich hier einmieten und erholen zu können.

Anzeige

Hamburger Bäckermeister vermietet Zimmer

Die Historie des ehemaligen Hauses Ruhwinkel reicht bis in das Jahr 1912 zurück. Dabei handelte es sich um eine Häuslerei, wie Boltenhagens Ortschronist Horst Günther erklärt. Seinen Aufzeichnungen zufolge war es zuerst der Oberlehrer Andersen, der diese Parzelle damals erwarb.

Weitere OZ+ Artikel

In den 1920er und 1930er Jahren gehörte das Haus dem Bäckermeister O. Voigt aus Hamburg, der die vier Zimmer darin vermietete. Um 1945 lebten Flüchtlinge in der Häuslerei, wie Günther weiter berichtet.

Abriss der Villa in Boltenhagen Quelle: Privat

Als der letzte Eigentümer verstarb, verkauften es die Kinder an einen Arzt aus Grevesmühlen, der an diesem Standort nun das besagte Strandhaus errichten lässt.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Mehr zum Thema:

Von Dirk Hoffmann