„Aber Vorsicht, it’s cool man ...“ – „Herr Berg, irgendetwas stimmt mit Hasi nicht ...“ – „Jedes Jahr in Spanien feiern die Dörfer Villarriba und Villabajo ihre Fiesta ...“. Was haben diese Werbespots gemeinsam? Richtig: Nahezu jeder kennt sie. Sie blieben in den Köpfen hängen.

Ein ähnliches Ansinnen hatte auch die Grevesmühlener Band Gleis 4. Die vierköpfige Truppe – Marco „Hetzer“ Retzlaff, Maik „Reschi“ Reschke, Daniel „Wiesel“ Wiesjahn und Andreas „Lodde“ Voß – wollte ein außergewöhnliches Cover für ihr erstes Album, das im Dezember 2020 erschien. Eines mit Wiedererkennungswert, etwas Einmaliges eben. Erst recht nach monatelangem Lockdown ohne Konzerte vor ihren Fans. Das allerdings brachte dem Quartett zunächst richtig Ärger ein und ihr Handeln könnte unterm Strich nicht passender zum Titel ihres ersten Albums sein – „Die erste Entgleisung“. Denn nichts anderes war es in den Augen der Bundespolizei.

Video im Netz entdeckt

„Mein Kollege hat in den sozialen Medien eine Veröffentlichung der Band entdeckt, die Film- und Fotoaufnahmen in den Gleisen machte“, erinnert sich Ralf Scheiner, Leiter der Bundespolizeiinspektion Rostock, die räumlich für Schwerin, Rostock und die Landkreise Rostock, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim zuständig ist. „Unsere erste Frage: Wie kommt man als gestandene Persönlichkeit auf solche Ideen?“

Heute wissen die Band-Mitglieder, dass sie mit dem Feuer gespielt haben. „Passend zu unserem Namen und zum Titel des Albums war für uns klar, dass Gleise unbedingt mit ins Video müssen“, erklärt Daniel Wiesjahn. „Wir haben höchste Sicherheitsvorkehrungen getroffen und akribisch genau dokumentiert, wann auf dem betreffenden Streckenabschnitt ein Zug fährt. Wir haben keine Gefahr gesehen“, ergänzt Maik Reschke. Nichtsdestotrotz: „Eine Restgefahr besteht immer und es geht nicht alles nach Fahrplan. Herannahende Züge hört man nicht immer“, betont Ralf Scheiner.

Kein Platz für Abenteuer

„Bahnanlagen üben oft eine große Faszination aus und wecken die Neugierde“, weiß auch der Sicherheitschef der Deutschen Bahn Hans-Hilmar Rischke und betont: „Es ist verboten, Bahnanlagen zu betreten. Wo Züge fahren, ist kein Platz für Abenteuer. Auch wenn Fotos im Gleis oder die Abkürzung über die Schienen verlockend und berechenbar erscheinen, hier droht ernste Gefahr.“ Züge würden zu jeder Tages- und Nachtzeit fahren und können, anders als Straßenfahrzeuge, nicht ausweichen. „Bis zu 1000 Meter dauert es, bis ein Zug nach einer Vollbremsung steht. Außerdem werden die Fahrzeuge immer leiser und sind somit erst spät zu hören.

„Jedes einzelne Bandmitglied hat ein Schreiben von der Bundespolizei bekommen. Da wird einem schon ein wenig anders“, gibt Daniel Wiesjahn zu. Es liegt im Ermessen der Bundespolizei, ein Verwarngeld zu erheben. „Da die Bandmitglieder einsichtig waren und es auf den Gleisen zu keiner Gefahrenlage kam, mussten sie für ihre Aktion nicht zahlen“, sagt Ralf Scheiner. Das Video allerdings ist umgehend aus dem Netz entfernt worden.

27 Schnellbremsungen in 5 Jahren

Personen, vor allem auch Kinder, auf oder an Gleisen sind nicht selten. Drei bis vier Mal wird die Bundespolizei in der Woche aus diesem Grund herausgerufen. „Von 2016 bis 2020 hatte es 27 Schnellbremsungen gegeben“, beziffert Polizeisprecher Frank Schmoll. „Unfälle auf Bahnanlagen sind besonders tragisch, da sie zu schwersten Verletzungen bis zum Tode führen können“, warnt Bundespolizeipräsident Dr. Dieter Romann.

Umso wichtiger sei es, Präventionsarbeit zu leisten. Und die packen die Bundespolizei und die Band Gleis 4 nun gemeinsam an. Denn aus ihrem umgangssprachlich „jugendlichen Leichtsinn“ ist eine Präventionskampagne gewachsen, die von sich reden machen soll.

„Wir werden mit den Bandmitgliedern als Protagonisten Präventionsvideos drehen“, verrät Frank Schmoll. Zudem sollen Comics als Ausmalbücher entworfen werden. Zu Präventionsveranstaltungen wird die Band eingeladen, um diese musikalisch zu begleiten. Ein Sprungbrett für die Musikbegeisterten aus Grevesmühlen? „Darauf kommt es nicht an“, betont Andreas Voß. „Musik soll etwas bewegen. Und wenn wir mit der Kampagne etwas erreichen können, dann haben wir viel getan.“ Es gehe ihnen keineswegs um den Ruhm.

Die Band gründete sich im Sommer 2019. Ihre Musikrichtung bezeichnet sie als Country-Punk. Geprobt wird im Keller des Bürgerbahnhofs in Grevesmühlen. Sänger Andreas „Lodde“ Voß (41), Bassist Daniel „Wiesel“ Wiesjahn (43), Maik „Reschi“ Reschke (51) an der E-Gitarre und Schlagzeuger Marco „Hetzer“ Retzlaff (41) wollen noch in diesem Jahr ihr zweites Album herausbringen und – um im Wortspiel zu bleiben – zweigleisig fahren. Das heißt: ein Mix aus alten und neuen Songs. 19 eigene haben sie mittlerweile im Repertoire. Hörproben und weitere Informationen zur Band stehen auf der Internet-Seite www.country-punk.de.

Auch Bahnstromunfälle im Fokus

Nicht nur die Gleise werden mit der Präventionsarbeit der Bundespolizei und der Deutschen Bahn in den Mittelpunkt gerückt. Deutschlandweit passieren auch immer wieder Bahnstromunfälle, bei denen Kinder oder Jugendliche beteiligt sind. „Oft ist den jungen Menschen gar nicht bewusst, dass die Bahn-Oberleitung eine Spannung von 15 000 Volt führt. Das ist etwa 65-mal mehr als in der Steckdose zu Hause“, führt DB-Sicherheitschef Hans-Hilmar Rischke aus. Und dabei müsse man die Oberleitung nicht einmal berühren. „Schon bei bloßer Annäherung kann es zu einem lebensbedrohlichen Stromüberschlag kommen.“

Die Deutsche Bahn und die Bundespolizei engagieren sich seit Jahren, um Unfälle zu vermeiden. Seit vergangenem Jahr gibt es auch bei der Bahn Präventionsteams. Zwölf speziell geschulte Experten informieren mit der Bundespolizei direkt und persönlich vor Ort. Mit Ständen am Bahnhof, direkt an Bahnanlagen oder in Schulen und Jugendeinrichtungen vermitteln sie bundesweit vor allem Kindern und Jugendlichen Wissen zum richtigen Verhalten.

Der Bedarf an Aufklärung sei nach wie vor groß, so Bundespolizeipräsident Romann. „Daher bitte ich die Großen: Sensibilisiert die Kleinen! Vermittelt, erklärt, erläutert, wo die Gefahren im Bahnverkehr liegen!“ Eltern, Lehrende und Erziehende können im Internet kostenlos altersgerechte Materialien für Kinder bestellen oder herunterladen: https://www.olis-bahnwelt.de/sicher_unterwegs. Aber Vorsicht – it’s cool man!

