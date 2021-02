Grevesmühlen

Wer ist der Tote, der am Sonnabend bei einem verheerenden Brand in der Goethestraße in Grevesmühlen ums Leben kam? Wie die Nachfrage bei der Polizei ergab, müsse die Leiche in den nächsten Tagen obduziert werden. Erst dann könne mit Gewissheit festgestellt werden, ob es sich möglicherweise um den Bewohner der Haushälfte handelt, in der nach ersten Erkenntnissen das Feuer ausgebrochen war.

Nach OZ-Informationen handelt es sich bei dem Opfer vermutlich um den 88-jährigen Bewohner des Hauses. Nachbarn berichteten, dass der Mann, ein ehemaliger Handwerker, der viele Jahren bei einem städtischen Unternehmen angestellt war, dort lebte. Feuerwehrleute hatten die Leiche aus dem Gebäude geborgen.

Video: Haushälfte fängt Feuer in Grevesmühlen – eine Person stirbt

Brandgutachter Peter Saeland übernimmt die Untersuchung

Wie genau das Feuer ausgebrochen ist, ist nach wie vor unklar. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war einer der beiden Bewohner der Brand-Wohnung am Sonnabend unterwegs, der andere war offenbar im Haus geblieben, wie der Sprecher erläuterte.

Brandursachenermittler Peter Saeland Quelle: Kubik, Anne

Als der Mann von seinem Ausflug zurückkam, sah er gegen Mittag das Feuer von außen und rief die Feuerwehr. In den Ruinen wurde die Leiche entdeckt. Der Bewohner der anderen Haushälfte konnte unverletzt aus dem Haus geholt werden.

Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung mindestens 200 000 Euro. Auch die weniger vom Feuer betroffene Haushälfte ist nicht bewohnbar. Wie die Nachfrage bei der Stadtverwaltung in Grevesmühlen ergab, sind die betroffenen Bewohner privat untergekommen, die Hilfe der Kommune bei der Bereitstellung von Wohnungen sei nicht nötig, teilte die Stadt mit.

Zeugen berichten von einer offenen Herdklappe

Ab Mittwoch soll ein Sachverständiger im Auftrag der Staatsanwaltschaft den Brandort untersuchen. Dabei handelt es sich um den Sachverständigen Peter Saeland, der seit Jahren für die Behörden in der Region im Einsatz ist. Dass die Untersuchungen nicht am Montag beginnen konnten, habe laut Peter Saeland pragmatische Gründe. „Es ist keine Gefahr im Verzug, deshalb haben wir uns auf Mittwoch geeinigt.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach OZ-Informationen war der Brand am späten Vormittag ausgebrochen, Feuerwehrleute sollen beim Betreten der Wohnung eine offene Klappe am Herd gesehen haben. „Ob das mit dem Feuer in einem kausalen Zusammenhang steht, das lässt sich derzeit nicht sagen“, so der Sachverständige. Um die Ursache zu ermitteln, würden sehr viele Faktoren eine Rolle spielen. „Die Frage ist unter anderem, was durch die Löscharbeiten verändert wurde an dem Gebäude.“

Erst wenn er herausgefunden habe, wo der Brand entstanden sei, erst dann könne er mit der Suche nach der Ursache beginnen. „Und dann geht es auch darum, alle Informationen zu verwerten. Dazu gehören die Aussagen der ersten Zeugen, was haben die Feuerwehrleute beobachtet, auch die Zusammenarbeit mit der Polizei ist wichtig. Wie gesagt, es spielen sehr viele Dinge eine Rolle, wie ist der Zustand der elektrischen Anlagen und so weiter.“ Wie lange die Untersuchung dauern wird, ist unklar.

Deshalb wird wegen Brandstiftung ermittelt Dass die Behörden ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung einleiten, hat nicht zwangsläufig etwas damit zu tun, dass jemand Feuer gelegt hat, um den Brand auszulösen. Vielmehr ist das der erste Schritt bei einer unklaren Brandursache – wie es in den meisten Fällen der Fall ist. Federführend bei der Ermittlung ist die Staatsanwaltschaft, die in der Regel einen Brandsachverständigen hinzuzieht. Zusätzlich gibt es bei der Polizei Ermittler, die sich vor allem mit Bränden beschäftigen. Brandstiftung wird mit Haftstrafen von einem bis zu zehn Jahren bestraft.

Experte ist nicht zum ersten Mal in Grevesmühlen

Peter Saeland ist nicht zum ersten Mal in Grevesmühlen im Einsatz. Der Brandsachverständige hat unter anderem den Großbrand auf dem Recyclinghof in Neu Degtow untersucht. Im Sommer 2015 war aus bis heute ungeklärter Ursache ein Feuer auf dem Gelände an der B 105 ausgebrochen, mehrere Tage dauerten damals allein die Löscharbeiten. Aufnahmen von Wärmebildkameras hatten damals gezeigt, wie einer der Müllhaufen in Flammen aufgegangen sei. Die Ursache beziehungsweise der mutmaßliche Täter wurde bis heute nicht ermittelt.

Von Michael Prochnow