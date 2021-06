Grevesmühlen

Deutschlandweit gibt es gerade einmal eine Handvoll Garnelenfarmen, in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) allerdings gleich zwei. Neben „Cara Royal“ von York Dyckerhoff, der seit 2014 die Farm Gewerbegebiet Nordwest erfolgreich betreibt und „White Tiger Garnelen“ züchtet und verkauft, hat im Dezember 2020 das Unternehmen „Hansegarnelen“ mit dem Verkauf begonnen, erst Anfang 2020 hatte die Firma die Zuchtanlage gekauft, die seit fünf Jahren stillstand. Beide Farmen liegen unmittelbar nebeneinander.

Der Hintergrund ist, dass, nachdem vor sieben Jahren York Dyckerhoff seine Idee verwirklichte, ein weiterer Geschäftsmann die Chance ergriff, die Tiere, die bislang in Asien wachsen und nach Europa transportiert werden, zu züchten. Doch sein Vorhaben scheiterte, die Firma meldete bereits nach sieben Monaten Insolvenz an.Mehrere Jahre dauerte es, bis das Insolvenzverfahren der Nachbarfarm abgeschlossen war und die Immobilie verkauft war. Die Hansegarnelen AG aus Hamburg startete in Grevesmühlen durch.

Die neuen Larven aus Sachsen Friedrich Tietze von der Firma Suburban Seafood aus Nebelschütz in Sachsen liefert die Tiere mit einem Transporter aus, 15 Farmen beliefert er in Europa, die beiden Garnelenfarmen in Grevesmühlen gehören inzwischen ebenso zu seinen Kunden wie Zuchtstationen in Österreich, Litauen, Dänemark und anderen umliegenden Ländern. Innerhalb weniger Stunden werden die Larven ausgeliefert, die zwischen zehn und 20 Tage alt sind. 30 000 Larven umfasste beispielsweise jüngste Lieferung an die Farm Cara Royal von York Dyckerhoff vor wenigen Wochen. die aktuelle Lieferung der Larven für die Becken von York. 28 Grad konstante Wassertemperatur brauchen die Tiere. Wichtiger als die Temperatur, die übrigens mit der Abwärme aus dem nahegelegenen Klärwerk erzielt wird, ist die Qualität des Wassers. Vom Salzgehalt bis zu den Nährstoffen und der regelmäßigen Reinigung gibt es zahlreiche Faktoren, die über den Erfolg oder Misserfolg bis zur Ernte entscheiden. Erfahrungsgemäß wachsen rund 60 Prozent der eingesetzten Larven zu erntereifen Garnelen mit etwa 25 Gramm Lebendgewicht heran. Wie kommt man eigentlich in Sachsen auf die Idee, Garnelenlarven zu züchten? „Ich habe mich schon immer für Aquaristik interessiert und ich wollte aus meiner Heimat nicht weg“, erzählt Friedrich Tietze. Und der Besatz für die Garnelenfarmen ist seit Jahren eine Marktlücke. Um die zu schließen, braucht es allerdings mehr als nur Enthusiasmus und Fachwissen. „Am Anfang stand die Theorie, vor sieben Jahren habe ich angefangen, den Plan in die Tat umzusetzen.“ 2018 gründete der Ingenieur für Wasserwirtschaft das Unternehmen. „Das ist total mein Metier.“ Mit der Larvenzucht, die nach ersten Misserfolgen inzwischen so gut läuft, dass pro Monat mehrere Hunderttausend Larven dabei herauskommen, ist allerdings nur ein Ziel erreicht. „Wenn wir es noch schaffen, beim Futter den Fischanteil durch beispielsweise Insektenpulver zu ersetzen, dann stärkt das die Nachhaltigkeit zusätzlich.“ Um das Produkt komplett unabhängig vom Ozean zu machen.

Ziel ist der Groß- und Einzelhandel

Ein Gebäude, zwei Unternehmen: Blick über die Garnelenfarmen in Grevesmühlen, links Hansegarnelen, rechts Cara Royal. Quelle: Michael Prochnow

„Unsere Kunden sind bisher vor allem Privatleute“, sagt Michael Kudal, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei Hansegarnelen. Doch das soll nicht so bleiben. „Unser Ziel ist es, in den einzel- und Großhandel zu kommen und natürlich Restaurants zu beliefern.“ Doch das ist gar nicht so einfach. Denn die Restaurants und Gaststätten würden zwar gern fangfrische Garnelen ordern, so die Erfahrung von Nachbar York Dyckerhoff, allerdings sei dieser Markt schwierig zu bedienen. Denn die Garnelen brauchen zwischen drei und sechs Monaten, um auf eine Ernte von mindestens 25 Gramm zu kommen. Eine tägliche Ernte ist nur mit einer riesigen Anlage machbar. Und tiefgefroren gibt es die Garnelen aus Asien zu einem deutlich niedrigeren Preis.

Teure Delikatessen

Bei Hansegarnelen kostet die 880 Gramm-Schale aktuell 78 Euro, bei den Nachbarn von Cara Royal gibt es das Kilo bereits ab 54 Euro. „Entscheidend ist, dass wir ein Genussmittel herstellen“, begründet Michael Kudal den Preis. Die Tiere würden ohne Antibiotika und andere Medikamente in den Becken, die rund 28 Grad konstante Wassertemperatur brauchen, aufwachsen. „Dazu kommt, dass wir nur fangfrische Ware versenden, die in weniger als 24 Stunden beim Kunden ist.“ Bis auf die äußere Verpackung sei der Behälter und die Isolierung nachhaltig. „Die Schale besteht aus Material, das aus Zuckerrohr hergestellt wird, das Füllmaterial aus Maisstärke.“

Neue Aquafarm in Glücksstadt

Inzwischen hat Hansegarnelen eine zweite Aquafarm ins Auge gefasst, in Glücksstadt in Schleswig-Holstein entsteht die nächste Anlage, die an Kapazität jene in Grevesmühlen deutlich übertreffen soll. „Um wirklich den Einzel- und Großhandel beliefern zu können, brauchen wir größere Mengen. Die sind in Grevesmühlen so nicht machbar.“ Auch in Glücksstadt setzt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit als Markenzeichen. Auch wenn das Geschäft mit Gefahren verbunden ist, denn damit aus den Larven auch Garnelen werden, die für eine Mahlzeit reichen, braucht es Geduld, Pflege, Energie und jede Menge Erfahrung. Und Larven, die den Belastungen gewachsen sind.

Die ersten Larven kamen aus Florida

York Dyckerhoff hatte in den ersten Jahren seine Larven aus Florida einfliegen lassen. Doch das war nicht nur teuer und aufwändig durch Zoll und Fliegerei, sondern auch mit Stress für die Tiere verbunden. Längst nicht alle Larven überleben die lange Reise. Inzwischen beziehen sowohl Cara Royal als auch die Hansegarnelen ihre Larven aus einer Zucht in Sachsen. „Die Aquakultur in Sachsen ist für uns eine von mehreren Bezugsquellen“, stellt Michael Kudal klar. Denn langfristiges Ziel sei es, eigene Larven zu produzieren. Auch deshalb investieren sie in neue und größere Anlagen.

Anfang machte York Dyckerhoff

Der Pionier in Sachen Aquakultur und Garnelenzucht in Grevesmühlen ist und bleibt York Dyckerhoff, der sich 2014 gegen alle Skeptiker durchsetzte und die ersten Becken mit 28 Grad warmen Salzwasser befüllte. Rund 1,7 Millionen Euro hatte damals allein York Dyckerhoff in seine Aquafarm investiert. Tierzucht, vor allem in diesem sensiblen Bereich, ist eine Mischung aus Wissenschaft, Erfahrung und Gespür – und das hat der Geschäftsmann in Grevesmühlen bewiesen. Und Durchhaltevermögen, denn zuletzt hatte Corona und die bedingte Schließung der Gastronomie auch die Garnelenfarmen getroffen.

