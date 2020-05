Nach Corona-Fall im DRK-Krankenhaus – Patienten und Mitarbeiter werden getestet

Grevesmühlen

Hat ein mit Covid 19 infizierter Patient im Grevesmühlener DRK Krankenhaus Mitarbeiter und andere Patienten mit dem Corona-Virus angesteckt? Bislang offenbar nicht. Doch der Fall sorgt für Diskussionen in und um Grevesmühlen. Am Freitag war der Patient, der aufgrund eines chirurgischen Eingriffs in Grevesmühlen mehrere Tage behandelt wurde, ins Wismarer Hanseklinikum verlegt worden. Dort war dann bei einem Test entdeckt worden, dass der Patient infiziert war.

Drei Testreihen für alle Kontaktpersonen

„Dann haben wir sofort reagiert“, sagt Juliane Schramm, Hygieneärztin im Grevesmühlener Krankenhaus. So seien sämtliche Kontaktpersonen ermittelt und die weiteren Schritte beschlossen worden. Laut Juliane Schramm gebe es unter anderem nach den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes zwei Möglichkeiten in einem solchen Fall. „Die eine ist, dass sämtliche Personen, die Kontakt zu dem Patienten hatten, sofort in Quarantäne gehen. Aber dann hätten wir das Krankenhaus schließen müssen.“

Die zweite Variante sind umfassende Tests aller Männer und Frauen, die sich hätten anstecken können. Insgesamt dreimal werden diese Personen getestet. Rund 60 Personen, Mitarbeiter und Patienten, durchlaufen seitdem die Testreihen. Darunter auch Mitarbeiter des Fahrdienstes. Die erste erfolgte unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls. „Bei dieser Untersuchung kam heraus, dass sich niemand infiziert hat“, so die Hygieneärztin. Der zweite Test erfolgte am Montag, auch wenn noch nicht alle Ergebnisse vorliegen, so seien die bislang bekannten Tests ebenfalls negativ. „Die letzte Testreihe erfolgt am Freitag, dann haben wir die endgültigen Ergebnisse.“

Keine Corona-Symptome beim Patienten

Juliane Schramm, Hygieneärztin im DRK Krankenhaus Grevesmühlen: „Jeder Patient, der zu uns kommt, erhält einen Fragebogen zu dem Thema. Anhand der Aussagen wird entschieden, ob jemand auf Covid 19 getestet wird oder nicht.“n Quelle: Jana Franke

Dass der Patient, der aus Schwerin stammt, in Grevesmühlen mehrere Tage liegen konnte, ohne dass die Infektion bemerkt worden war, habe laut Juliane Schramm einen einfachen Grund. „Jeder Patient, der zu uns kommt, erhält einen Fragebogen zu dem Thema. Anhand der Aussagen wird entschieden, ob jemand auf Covid 19 getestet wird oder nicht.“ Bei dem betreffenden Patienten hätten weder die Angaben auf dem Fragebogen Anlass zur Sorge gegeben, noch hätte er irgendwelche Symptome gezeigt. Es gab schlichtweg keinen Hinweis, dass der Patient sich infiziert hatte.

Verschiedene Testverfahren mit verschiedenen Ergebnissen

Landrätin Kerstin Weiss (SPD) äußert sich zur aktuellen Corona-Lage in Nordwestmecklenburg. Quelle: Michael Prochnow

Wie Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) am Dienstag mitteilte, sei inzwischen bekannte, dass der betroffene Patient bei einem erneuten Test keine Anzeichen einer Infektion mehr aufgewiesen habe. „Auch beim ersten Test lautete die Meldung, dass er schwach positiv gewesen sei.“ Hintergrund der unklaren Formulierung sei laut Kerstin Weiss auch der Umstand, dass unterschiedliche Testverfahren zum Einsatz kämen. „Es gibt verschiedene Labore, die teilweise nach verschiedenen Verfahren den Covid 19-Nachweis erbringen. Bei einigen Tests gibt es ein klares Ja oder Nein, bei anderen wiederum gibt es so etwas wie eine Graustufe.“ Und das sei bei dem Patienten, der mittlerweile wieder in Schwerin sei, der Fall gewesen. „Und da ein erneuter Test bei dieser Person negativ gewesen ist, können wir zumindest in diesem Fall ein Stück von Entwarnung sprechen.“ Dennoch zeigt der Fall, dass zwar ein Großteil der durch Corona eingeführten Notfallmaßnahmen funktionieren, dass allerdings auch etliche Lücken in dem System bestehen.

Von Michael Prochnow