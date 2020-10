82 Schüler und acht Lehrkräfte sind in Quarantäne, nachdem bekannt wurde, dass sich an der Regionalen Schule mit Grundschule in Lützow (Nordwestmecklenburg) ein Sechstklässler infiziert hat. Landrätin Kerstin Weiss und Gesundheitsamt loben das schnelle Handeln der Einrichtung.