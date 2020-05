Nach Corona-Pause: Diese Schiffe sind an der Küste von MV wieder unterwegs

Wismar/Rostock

Auf dem Wasser nach Poel, durch den Wismarer Hafen oder von Rostocks Innenstadt nach Warnemünde – die Ausflugsgastschiffe in Mecklenburg haben ihren Betrieb seit Montag wieder aufgenommen. Aufgrund der Corona-Regelungen und der fehlenden Touristen haben einige Reedereien ihren Fahrplan angepasst. Der Neustart ist nicht einfach – noch fehlen die Gäste.

„Seit drei Tagen bieten wir unsere Touren auf der Linie von Warnemünde zum Stadthafen an, aber bisher hatten wir nur Leerfahrten“, sagt Kathrin Schütt, Eignerin des Fahrgastschiffes „Hansestadt Rostock“ vom Verbund „Blaue Flotte“ der Reedereigruppe Schütt in Rostock. Obwohl am Mittwoch vor dem Himmelfahrtstag schon vormittags schönstes Ausflugswetter herrscht, findet sich kein einziger Fahrgast am Anleger am Kempowski-Ufer im Rostocker Stadthafen ein.

Fahrt lohnt sich ab zwölf Personen

Zwölf Erwachsene sollten es schon mindestens sein, damit sich die einstündige Schiffstour die Warnow entlang auch lohnt. „Es fehlen einfach die Urlauber, Einheimische sind leider zu selten unter unseren Fahrgästen“, bedauert die Unternehmerin.

Kathrin Schütt, Eignerin des Fahrgastschiffes „Hansestadt Rostock“ sagt: „Es fehlen die Reisegruppen und Schulklassen.“ Quelle: Rolf Barkhorn

In der Vorsaison, die für die Fahrgastschifffahrt sonst schon um die Osterzeit beginnt, kommen häufig Reisegruppen und Schulklassen an Bord. Doch das sei jetzt anders. „Busreisen finden noch nicht statt und geplante Klassenfahrten wurden alle bis September storniert“ berichtet Kathrin Schütt.

Sie vermutet, dass das Geschäft wohl erst mit dem Eintreffen der Urlauber aus anderen Bundesländern in der kommenden Woche losgehen wird. Für den dritten Saisontag aber lohnt es sich für die Crew nicht länger zu warten.

„Schönster Arbeitsplatz der Welt“

In Windeseile werden die Leinen losgemacht und das 35 Meter lange Schiff entfernt sich seitlich auf voller Länge vom Ufer. Möglich ist dies durch Bugstrahlruder und den Schottel-Antrieb, eine um 360 Grad drehbare Schiffsschraube. „Es macht Spaß, solch ein modernes Schiff zu fahren. Es ist erst zehn Jahre alt und wie alle Schiffe unserer Flotte technisch top in Schuss. Ich glaube, ich habe den schönsten Arbeitsplatz der Welt“, schwärmt Schiffsführer Detlef Haase, als er die „Hansestadt Rostock“ stromabwärts steuert.

Schiffsführer Detlef Haase von der Blauen Flotte: „Ich habe den schönsten Arbeitsplatz der Welt“ Quelle: Rolf Barkhorn

Doch die Fahrt währt an diesem Tag nicht lange. Knapp zehn Minuten später legt das Schiff am Flottenliegeplatz am Gehlsdorfer Ufer an, wo die Schwesterschiffe „ Mecklenburg“ und „Kasper Ohm“ schon festgemacht sind.

Auch das vierte Schiff der Reederei, die „Rostocker 7“ lässt nicht lange auf sich warten. Die Crew hatte in Warnemünde ebenfalls umsonst auf Gäste gewartet und kehrte leer wieder zurück.

„Wir fahren und zeigen Flagge“

Die Schiffe der Reederei Adler sind seit Montag mit eingeschränktem Fahrplan unterwegs. So werden die Hafenrundfahrt durch die Wismarbucht mit der MS „Hanseat“, der Tagesausflug nach Poel vom Alten Hafen in Wismar und in die Gegenrichtung angeboten.

„Wir fahren und zeigen Flagge, auch wenn keine Buchungen da sind“, sagt Silke Hasse, Sprecherin der Adler-Schiffe. So seien die Schiffe am Montag und Dienstag bis 14 Uhr in Wismar gefahren – auch ohne Gäste. Eigentlich ist die Reederei mit zwei Schiffen auf den Hafenrundfahrten unterwegs.

Maskenpflicht auf den Schiffen

Nicht alle Plätze werden auf den Schiffen besetzt. Das Schutz- und Hygienekonzept sieht eine Beschränkung der Kapazität „um 50 Prozent vor, um auch während der Fahrt den nötigen Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten zu können“, teilt Silke Hasse mit. „Des Weiteren wurden auf allen Schiffen zusätzliche Maßnahmen zur Hygiene und Desinfektion vorgesehen. Zum Schutz der Gäste und Mitarbeiter, wird während der Fahrten ein Mund-Nasenschutz getragen. Dieser ist auch für alle Fahrgäste verpflichtend.“

Um eine mögliche Infektionskette nachvollziehen zu können, sei eine Angabe der Kontaktdaten von den Gästen, vor dem Antritt der Fahrt Pflicht. „Hierfür wurde das hauseigene Ticketprogramm in den letzten Wochen entsprechend angepasst, so dass neben den Kontaktdaten, die Reise zeitlich verifiziert werden kann.“

Reriker rechnet mit richtigen Start ab 26. Mai

Auch im Ostseebad Rerik ist die Saison gestartet. Die Fahrgastschifffahrt Steußloff bietet täglich um 14 Uhr eine Rundfahrt mit der MS „ Ostseebad Rerik“ an. So richtig losgehen wird es laut Bernd Steußloff erst einen Tag nach dem 25. Mai, wenn die Touristen wieder einreisen dürfen. „Wir nutzen die Zeit bis dahin, um die Hygienevorschriften richtig umzusetzen.“ Am Montag blieb das Schiff aufgrund geringer Nachfrage im Hafen.

Im Mai und Juni seien es vor allem Rentner, die mit Busreisen nach Rerik kommen und einen Ausflug auf dem Schiff unternehmen. „Die machen 30 Prozent des Umsatzes aus“, so Steußloff. Ob dies so bleibt, bleibe abzuwarten. Die Beschränkung auf 50-Prozent-Auslastung auf den Schiffen sei für diese Jahreszeit kein Problem, so Steußloff. Die Ausflüge mit der MS „ Salzhaff“ rund um die Halbinsel Wustrow werden statt im Mai erst im Juni starten.

Tagesausflüge nach Warnemünde

„Wir freuen uns, dass wir wieder loslegen können“, sagt Achim Krüger, Geschäftsführer der Baltic Schiffahrt und Touristik GmbH. Ab 27. Mai fährt die MS „Baltica“ wieder zwischen Kühlungsborn und Warnemünde, bietet auch einen Ausflug Richtung Rerik an. Ab 31. Mai geht es sonntags auch wieder von Graal-Müritz nach Warnemünde und zurück.

Verwundert sei er darüber gewesen, dass einige Hotels in Warnemünde, darunter das Neptun, erst Ende Juni öffnen würden. Denn mit der MS „Baltica“ sei er auf die Touristen angewiesen. Den Start wollte er dennoch nicht verzögern. „Wir sind vorbereitet und starten mit 50 Prozent Auslastung.“

Diese Schiffe fahren Wismar Hafenrundfahrt Wismarbucht täglich 11 Uhr, 12.30 Uhr, 14 Uhr, 15.30 Uhr, 17 Uhr. Sonntags startet statt 12.130 um 12.15 Uhr die Pfannkuchenfahrt. Tagesausflug nach Poel ab Wismar (Alter Hafen) um 11, 14 und 16.30 Uhr Tagesausflug nach Wismar ab Poel ( Kirchdorf) 9.30 Uhr, 12.30 Uhr und 15.30 Uhr. Rerik Rundfahrt mit der MS „ Ostseebad Rerik“ täglich ab 14 Uhr Rostock Reederei Schütt (Blaue Flotte), Linienfahrten zwischen Stadthafen – Warnemünde und zurück. Anlegestelle Stadthafen, Kempowski-Ufer: täglich 10.30 Uhr, 11 Uhr, 11.30 Uhr, 12 Uhr, 12.45 Uhr, 13.15 Uhr, 13.45 Uhr, 14,15 Uhr, 15.15 Uhr.Anlegestelle Warnemünde (Neuer Strom): täglich 10.30 Uhr, 11 Uhr, 11.30 Uhr, 12 Uhr, 12.45 Uhr, 13.15 Uhr, 14 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16.15 Uhr. Warnow –Personenschifffahrt, Liege Plätze 11 und 14 am Alten Strom in WarnemündeHafenrundfahrten und Heiderundfahrten, Abfahrt täglich ab 10 Uhr im Stundentakt. Fahrgastschifffahrt Käppn Brass, Anlegestelle am Alten Strom in Warnemünde, Hafenrundfahrten und Linienfahrten zwischen Warnemünde und Yachthafen Hohe Düne, sowie zwischen Warnemünde und Rostock Stadthafen, Abfahrt mehrmals täglich Kühlungsborn Tagesausflug nach Warnemünde und zurück außer donnerstags und sonntags ab 10 Uhr von der Seebrücke in Kühlungsborn mit dreistündigen Aufenthalt in Warnemünde, am Donnerstag ab 11.30 Uhr Ostseetour von Kühlungsborn Richtung Rerik/ Halbinsel Wustrow ab 16 Uhr außer donnerstags und sonntags.

Von Anja Levien und Rolf Barkhorn