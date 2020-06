Nach Corona-Pause: Literaturhaus in Klütz bietet wieder Kultur

Klütz

Das Literaturhaus „ Uwe Johnson“ in Klütz ist wieder geöffnet. „Endlich“, schießt es aus der Leiterin Dr. Anja-Franziska Scharsich hervor. Sie hat seit Monaten diesem Tag entgegen gefiebert. Als das Literaturhaus wie andere Museen und Kulturstätten Mitte März schließen musste, war das Programm mit Lesungen und anderen Veranstaltungen gerade zusammengestellt.

Kontakt zu Autoren steht

Was bisher ausgefallen ist, soll nach Möglichkeit nachgeholt werden. Jetzt, wo ein Hygienekonzept geschrieben wurde und alle Maßnahmen umgesetzt wurden, kann Anja-Franziska Scharsich wieder den Kontakt zu Künstlern aufnehmen. „Ich plane jetzt die ersten Veranstaltungen mit Autoren“, sagt sie. „Ich hoffe, dass wir das draußen machen können.“

Öffnungszeiten von Literaturhaus und Bibliothek Das Literaturhaus „ Uwe Johnson“, Im Thurow 14, ist bis Oktober jeweils dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Diese Zeiten gelten auch für die Stadtbibliothek. Telefonisch sind Mitarbeiter von Literaturhaus und Bibliothek unter 038825/22387 zu erreichen. Infos im Netz gibt es auf www.literaturhaus-uwe-johnson.de

Lesungen draußen geplant

Die Literaturhausleiterin plant, Lesungen im Garten des Hauses zu veranstalten, bei denen der Autor dann unter einem kleinen Zelt, die Zuhörer aber im Freien sitzen. „Bei den bestehenden Abstandsregeln könnten wir draußen viel mehr Besuchern Platz bieten, als unter dem Dach“, sagt Scharsich. „Ich glaube auch, dass man sich an der frischen Luft besser und sicherer fühlt.“

Mit Klebeband verhindert Anja-Franziska Scharsich, dass Besucher im Literaturhaus Tafeln umblättern können . Quelle: Malte Behnk

Einbahnstraße für Besucher

Der Garten dient momentan hauptsächlich als Ausgang des Literaturhauses. Wegen der schmalen Gänge wurde eine Einbahnstraße gebildet, wo es ging. Durch den Eingang geht es hinein. „Im Bereich vor dem Tresen dürfen dann nur drei Gäste gleichzeitig sein, weitere müssen draußen warten“, erklärt Scharsich. In der Ausstellung dürfen sich dann pro Etage zehn Personen aufhalten. Auf den schmalen Treppen müssen Besucher aber beachten, ob jemand herab oder hinauf will und warten.

Wenig ist abgesperrt

In Uwe Johnsons Büchern dürfen Besucher des Literaturhauses aktuell nicht blättern. Quelle: Malte Behnk

In der Ausstellung über Uwe Johnson ist fast alles zu sehen. Lediglich an einigen Stationen, an denen Besucher blättern oder anders aktiv sein können, wurden Klebebänder oder Absperrband angebracht. „Wir geben aber auch allen einen Audioguide mit, so lässt sich auch die Zahl der Besucher regulieren, sollte es sehr großen Andrang geben“, sagt die Literaturhaus-Leiterin.

Kein Kaffee oder Wein

Mit neuem Hygienekonzept wurde das Literaturhaus wieder eröffnet. Quelle: Malte Behnk

Kaffee kann sie wartenden Gästen aber nicht anbieten. „Das dürfen wir nicht, genauso wie der Förderverein bislang keinen Wein ausschenken darf, wenn wir wieder Lesungen anbieten“, so Scharsich. Sie ist aber froh, dass sie wieder Kultur anbieten kann. „Ich denke, das hat den Menschen auch gefehlt.“

Bibliothek auch geöffnet

Mit dem Literaturhaus hat auch die Klützer Bibliothek wieder geöffnet. Ganz frisch hat dort Lara Töpper (21) angefangen. Sie hat ihre Ausbildung zur Fachangestellten für Medien und Informationsdienste in Parchim absolviert und kümmert sich jetzt um Verleih und Rücknahme von Büchern in Klütz. Die Bücher, die wegen der Corona-Pause nicht abgegeben werden konnten, wurden in der Zeit verlängert, sollen jetzt aber wieder abgegeben werden. Verzugsgebühren, die schon vor der Corona-Schließung aufgelaufen sind, bleiben aber gültig.

Lara Töpper (r.) ist die neue Mitarbeiterin der Bibliothek in Klütz. Sie verlängerte einen Leihausweis. Quelle: Malte Behnk

Neues Gesicht in der Bücherei

„Ich finde die Bibliothek sehr schön und familiär. es ist nicht so weitläufig“, sagt Lara Töpper über ihren neuen Arbeitsplatz. „Ich möchte nach und nach auch ein paar Neuerungen einbauen, arbeite mich jetzt aber erst einmal ein.“ Aktionen wie die Ferienleselust soll es ab dem nächsten Jahr wieder geben und auch den Kontakt zu den umliegenden Schulen nimmt Lara Töpper nach und nach auf.

Von Malte Behnk