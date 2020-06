Nach Corona-Pause: Schmetterlinge flattern wieder für Besucher in Klütz

Klütz

Mächtig froh ist Julian Stern, dass er seinen Schmetterlingspark in Klütz jetzt mit zweimonatiger Verspätung doch wieder öffnen durfte. Eigentlich war der Saisonstart für den 1. April geplant, doch Corona machte das unmöglich. „Wir haben uns an die Reiseerlaubnis angepasst und am 28. Mai wieder eröffnet. Wir haben uns sehr gefreut, als endlich wieder Gäste gekommen sind“, sagt der Besitzer und Betreiber des Parks, der selbst fast jeden Tag dort arbeitet.

Doch Stern hatte schon in den Start der Saison investiert und Tausende Schmetterlingspuppen aus Südamerika und Asien importiert. Sie schlüpften in der Tropenhalle des Klützer Parks, flatterten dort zwischen den Pflanzen umher – doch sie wurden von keinem Besucher gesehen und bestaunt. Julian Stern durfte wegen der Hygiene- und Abstandsbestimmungen keine Besucher in den Park lassen.

Hunderte Schmetterlingspuppen wurden aus Zuchtstationen in Asien und Südamerika eingeflogen. Quelle: Malte Behnk

Erste Investition verpuffte durch Corona

Da die Tiere im Schnitt nur etwa zwei Wochen leben, verpuffte diese Startinvestition des Jahres. „Das war sehr traurig und kostenintensiv“, sagt Julian Stern. Der Kauf der Schmetterlingspuppen, den jeder Schmetterlingspark zum Saisonbeginn tätigt, hat ihn einige Tausend Euro gekostet. „Das war ein vierstelliger Betrag, der gesamte Verlust durch die Corona-Zwangspause bewegt sich sogar im fünfstelligen Bereich“, sagt Stern. „Ich habe zwar die 9000 Euro Soforthilfe beantragt und auch bekommen, aber ich habe auch erfahren, dass ich sie versteuern muss und dann noch etwa die Hälfte bleibt.“

Zeiten, Preise und Kontakt Schmetterlingspark Klütz Preise: Erwachsene 7,50 Euro, Kinder: 1. Kind 5 Euro, jedes weitere Kind 4 Euro. Kleinkinder frei Ermäßigt 6,50 Euro mit Ausweis für Schüler ab 16 Jahre, Azubis und Schwerbeschädigte ab 80 % Öffnungszeiten bis 1. November auch an Sonn- und Feiertagen von 9.30 bis 17.30 Uhr (letzter Einlass 17.00 Uhr) An der Festwiese 2, 23948 Klütz, Telefon: 038 825 / 263 987, Mail: info@schmetterlingswelt.de

Er musste sein Tropenhaus für Pflanzen und die Schmetterlinge weiter auf 26 Grad heizen, während Hotels die Heizung einfach abdrehen konnten, um Kosten zu sparen. Auch die Vorsteuer wurde ihm trotz der Krise abgezogen, der Bau des Parks musste weiter abgezahlt werden. Als irgendwann das Signal der Politik gab, dass Geschäfte, Friseure und auch Zoos wieder öffnen dürfen, flogen aber weltweit kaum Flugzeuge.

Puppen aus Asien und Südamerika

„Die Schmetterlingspuppen werden in Asien und Südamerika extra für solche Parks gezüchtet. Weil keine Flüge mehr gingen, konnten sie keine Tiere verkaufen“, beschreibt Stern, wie eins zum anderen führte. Da er sich aber über die vergangenen zehn Jahre ein gutes Netzwerk aufgebaut hat, konnte er mit Glück einen Transport für eine Wiedereröffnung am 28. Mai organisieren.

Der Schmetterlingspark in Klütz ist nach der Corona-Pause wieder geöffnet. Besucher müssen in der Tropenhalle bei 26 Grad Gesichtsmasken tragen. Quelle: Malte Behnk

600 Tiere fliegen jetzt wieder

„Jetzt fliegen etwa 600 Tiere aus 25 Arten. Über das Jahr zeigen wir hundert verschiedene Arten von Schmetterlingen“, berichtet Julian Stern. Teils in bunten Farben, vor allem blaue Himmelsfalter fallen jetzt auf, teils bräunlich getarnt, aber mit markantem Muster wie die Bananenfalter mit einem Auge auf der Flügelunterseite – also ganz unterschiedliche Tiere, über die es im Park viel zu erfahren gibt.

Raupen benötigen meist andere Pflanzen als Nahrung als die späteren Schmetterlinge nach der Verpuppung. Quelle: Malte Behnk

Wollen Tiere und Pflanzen erklären

„Wir wollen ja auch vermitteln, wie die Schmetterlinge und deren Raupen leben und dass für jede Art unterschiedliche Pflanzen als Nahrungsgrundlage wichtig sind“, sagt Julian Stern. „Das hat mir auch in der Zeit gefehlt, in der wir nicht öffnen durften.“ Er berät Besucher auch gerne, welche Pflanzen im Garten für welche heimischen Schmetterlinge wichtig sind. „Admiral, Kleiner Fuchs und Tagpfauenauge benötigen zum Beispiel Brennnesseln für ihre Raupen“, sagt Stern.

In bunten Farben sind die Schmetterlinge in Klütz zu bestaunen. Quelle: Malte Behnk

Bis zu 72 Personen in der Flughalle

Samen für den heimischen Garten können Besucher im Shop kaufen. Quelle: Malte Behnk

Als Souvenir backt das Team Plätzchen in Schmetterlingsform. Quelle: Malte Behnk

Jetzt kommen die Besucher endlich wieder. Bis zu 72 Personen dürfen sich gleichzeitig in der Flughalle aufhalten – mit Mund-Nasen-Schutz. Den gibt es auch im Shop zu kaufen, ebenso wie alle möglichen Samen für den Garten, die Schmetterlingen und anderen nützlichen Insekten als Nahrung dienen. Als Mitbringsel gibt es die Schmetterlinge sogar zum Essen. „Wir backen selber Plätzchen in Schmetterlingsform“, erklärt Julian Stern, der auch eine Auswahl an Fachbüchern über Falter anbietet.

