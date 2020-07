Nach Corona-Pause: Vereinsleben in Dassow fährt wieder hoch

Dassow

Die Lockerung der Corona-Beschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern macht es möglich: Der Heimat- und Tourismusverein Dassow lädt wieder zu Veranstaltungen ein. „So ganz langsam wollen wir unsere Aktivitäten wieder hochfahren“, sagt der Vorsitzende Hans Espenschied (68). Er kündigt an: „Nach den aktuellen Lockerungen im Zuge der Covid-19-Pandemie veranstalten wir am kommenden Freitag, dem 17. Juli, unsere erste Dassower Nachtwächterführung für dieses Jahr.“

Im August 2019 lud der Heimat- und Tourismusverein zur ersten Nachtwächterführung mit Burkhard Wunder ein. Es war ein Erfolg nicht nur wegen der enormen Nachfrage. Zur neuen Attraktion des Heimat- und Tourismusvereins wurde sie wegen Burkhard Wunders gekonnter Art, Informationen über die Geschichte und Gegenwart von Dassow mit Unterhaltung zu verbinden. Nach der Premiere waren auch die folgenden Nachtwächterführungen rasch ausgebucht.

Anzeige

Corona verhinderte Gruppenführungen

Die erste Führung in diesem Jahr sollte am 15. Mai starten. So hatte es der Verein Anfang des Jahres geplant. Im Januar erläuterte er sein Veranstaltungsprogramm für 2020: „Wir denken, es ist für alle etwas dabei und wir halten für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, Besucher und Touristen ein ausgewogenes und interessantes Angebot vor. Mit unseren diversen Veranstaltungen verfolgen wir weiterhin unser Ziel, Heimatgeschichte und touristische Angebote miteinander zu verbinden.“ Doch dann kam Corona. Gruppenführungen waren plötzlich nicht mehr möglich.

Weitere OZ+ Artikel

Das hat sich nun geändert. Bis 25 Mitglieder und Gäste lässt der Verein für die Führung am 17. Juli zu. Hans Espenschied erklärt: „Da wir die Teilnehmerzahl beschränken müssen, ist eine verbindliche Voranmeldung unbedingt notwendig.“ Erwachsene zahlen fünf Euro, Jugendliche zwei Euro. Kinder bis zum vollendeten siebten Lebensjahr gehen kostenlos mit. „Es sind noch Anmeldungen möglich“, sagt der Vorsitzende.

Führung nur mit Mund-Nasen-Bedeckung

Hans Espenschied (68) leitet den Heimat- und Tourismusverein Dassow. Vereinstreffpunkt ist die Altenteilerkate. Quelle: Jürgen Lenz

Bereits am 17. Juli um 18 Uhr lädt der Heimat- und Tourismusverein Dassow zu einer Runde Boule ein. Jeder, der mitspielen will, ist auf dem Spielplatz Rosengarten an der Ecke Grevesmühlener Straße/ Bahnhofstraße willkommen. Der Vorsitzende kündigt an: „Wer will, bringt ein Trinkgefäß mit, den Rotwein dazu stellen wir bereit.“ Der Verein freue sich über jeden Mitspieler. Er will jeden Freitag um 18 Uhr zum Boule in den Rosengarten einladen. Die Idee hatten Mitglieder des Vereins und Thomas Fischer vom SV Dassow.

Wanderungen des Heimat- und Tourismusvereins Dassow führen durch das Grüne Band an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Quelle: Jürgen Lenz

Im Freien startet auch eine Wanderung entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, die der Heimat- und Tourismusverein Dassow am Sonnabend, dem 10. Oktober, organisiert. Sie führt ab 9 Uhr vom Priwall nach Dassow. Dort reicht der Verein den Wanderern Kaffee und Kuchen. Unkostenbeitrag: 20 Euro inklusive Bewirtung und Rücktransport von Dassow zum Priwall.

Verein muss viele Treffen in Kate absagen

Zahlreiche Veranstaltungen in der Altenteilerkate muss der Verein wegen Corona absagen. Geplant hatte er einen orientalischen Abend, Autorenlesungen, Filmabende, Diaabende und ein Erzählcafé.

Hans Espenschied bedauert, dass auch das Heimat- und Vereinsfest der Stadt abgesagt werden musste. Er sagt: „Wir hoffen auf den 3. Oktober.“ Wie berichtet, will Dassow den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung groß feiern. Die Stadt lag unmittelbar an der Grenze. Wie groß sie das Jubiläum feiern kann, hängt von den Corona-Beschränkungen ab, die dann noch gelten.

Mit Fusion Kräfte gebündelt 2016 schlossen sich in Dassow der Heimatverein und der Tourismusverein zum Heimat- und Tourismusverein „Tor zur Ostsee“ zusammen. Sie bündelten damit ihre Kräfte. Den Heimatverein gründeten 18 Frauen und Männer 1997 im damaligen Kulturhaus am Travemünder Weg. Vier Jahr später öffnete er die sanierte Altenteilerkate als sein Vereinshaus. Der Tourismusverein „Tor zur Ostsee“ gründete sich 2009. Hans Espenschied ist Vorsitzender des Heimat- und Tourismusvereins, Marianne Thoms die Ehrenvorsitzende. 71 Frauen und Männer gehören der Gemeinschaft der Heimat- und Tourismusfreunde an.

Für den Verein fallen mit Veranstaltungen auch Einnahmen weg. Hans Espenschied ist froh über Unterstützung, die die Heimat- und Tourismusfreunde in Dassow in dieser schwierigen Lage bekommen. Er berichtet: „Wir haben einen Zuschuss der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern bekommen. Das hilft uns ein Stück weiter.“

Über den Autor:

Lesen Sie auch

Von Jürgen Lenz