Nach Corona-Pause: Volkskundemuseum in Schönberg öffnet wieder

Acht Wochen durfte es wegen der Corona-Krise nicht öffnen. Jetzt kann es wieder zu den gewohnten Zeiten besucht werden: das Volkskundemuseum in Schönberg mit seinem Haupthaus am Markt und dem Denkmalhof in der Johann-Boye-Straße. „Wir sind wieder da!“, freut sich Museumsleiter Olaf Both. Er kündigte am Montag an: „Bereits ab morgen können Besucher und Gäste unter den üblichen Auflagen wieder in das Museum.“ Er sei froh, aber: „Es ist etwas ungewohnt.“

„Übliche Auflagen“, das bedeutet derzeit: Ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen und ein Mindestabstand von anderthalb Meter einzuhalten – es sei denn, die Besucher kommen aus einem gemeinsamen Haushalt. Warteschlangen sind zu vermeiden. Für den Fall, dass sich Besucher im Eingangsbereich aufhalten, können Gäste, die das Museum verlassen wollen, den Hinterausgang benutzen.

Ausstellung ohne Vernissage und Kaffee

Für den internationalen Museumstag hatten die Mitarbeiter eine Sonderausstellung geplant. Sie kann tatsächlich öffnen. Olaf Both erklärt jedoch: „Die zum internationalen Museumstag vorbereitete Ausstellung wird am Sonntag etwas anders als gewohnt ohne eine Ausstellungseröffnung und Kaffee auskommen.“

Besucher seien aber herzlich eingeladen, sich am Sonntag, den 17. Mai, von 14 bis 18 Uhr die Fotografien von Manfred Seibke anzusehen. Olaf Both kündigt an: „An diesem Tag ist der Eintritt frei.“

Der Denkmalhof „Bechelsdorfer Schulzenhaus“ liegt idyllisch am Stadtrand von Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Landschaftsaufnahmen von Manfred Sebke

Manfred Seibke wurde 1953 in Gadebusch geboren. Er kam in seiner Schulzeit in Schlagsdorf mit der Fotografie in Kontakt. Seine Leidenschaft pflegt er auch als Rentner. Olaf Both erläutert: „Dabei war die Umstellung von analog auf digital wohl die größte Hürde, die aber durch das technische Interesse und die Begeisterungsfähigkeit Seibkes bravourös gemeistert wurde.“

1. Preis beim Kreisfotowettbewerb in der Kategorie Menschen: „Selbstporträt“ von Manfred Seibke (66). Quelle: Manfred Seibke

Manfred Seibke bildete sich über Fotokurse und Fotoschulen weiter. Seit sieben Jahren gehört er dem Fotoclub 82 in Grevesmühlen an. 2019 siegte Seibke mit einem Selbstporträt beim 35. Kreisfotowettbewerb in der Kategorie „Menschen“.

Im Volkskundemuseum in Schönberg stellt er zahlreiche Landschafts- und Naturaufnahmen aus. Das ist typisch für Manfred Seibke. Er erzählt: „Bei meinen Wanderungen in der Natur finde ich viele meiner Motive.“ Es liegt ihm sehr am Herzen, sein Können und Wissen weiterzugeben und damit andere Menschen für die Fotografie zu begeistern.

Eines der traditionsreichen Museen in MV

Das Volkskundemuseum in Schönberg gehört zu den traditionsreichsten Kulturstätten in Mecklenburg-Vorpommern. Seine Geschichte geht zurück bis 1901. In dem Jahr gründeten 15 Schönberger den „Altertumsverein für das Fürstentum Ratzeburg“. Sie wollten altes Kulturgut aus ihrer Heimat bewahren. Deshalb sammelten sie zunächst Trachten, Möbel und Hausrat.

1903 beschlossen die Mitglieder, ihre Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie eröffneten Ausstellungsräume im Wohnhaus Am Kalten Damm 2 in Schönberg. Die Sammlung litt bald unter Platznot. 1931 zog sie in die ehemalige Mädchenschule am Schönberger Kirchplatz um. Das Gebäude wurde leergezogen, nachdem am 14. November 1929 auf der früheren Boye’schen Koppel eine Bürgerschule eröffnet hatte – das heutige Ernst-Barlach-Gymnasium.

Öffnungszeiten und Preise Am Markt 1 ist die Adresse des Volkskundemuseums in Schönberg. Besucht werden kann es dienstags von 13 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags von 11 bis 18 Uhr und sonnabends von 13 bis 18 Uhr. Diese Öffnungszeiten gelten auch für den Denkmalhof „Bechelsdorfer Schulzenhaus“, Johann-Boye-Straße 7. Andere Zeiten können unter der Telefonnummer 038 82/348 993 abgesprochen werden. Separate Eintrittspreise für das Museum am Markt und den Denkmalhof: 3 Euro, ermäßigt 2 Euro. Ein Kombiticket für beide Einrichtungen kostet 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Kinder bis sechs Jahre genießen freien Eintritt.

1995 erwogen Schönberger Stadtvertreter einen Umzug des Museums ins Rathaus und dessen Hintergebäude. 2010 entschied eine Mehrheit jedoch: Das Koch’sche Haus am Markt wird die neue Bleibe. Dort eröffnete das Volkskundemuseum 2017.

Neu im Denkmalhof in Schönberg: ein Tischerschrank mit Werkzeugen. Ein Schönberger hat ihn dem Museum geschenkt. Quelle: Jürgen Lenz

Ob es im Juni wieder einen Backtag auf dem Denkmalhof geben wird, steht nach Olaf Boths Auskunft noch nicht fest. Neu im Freilichtmuseum: ein Tischlerschrank mit Werkzeug. Nach Einschätzung des Museumschefs war es vermutlich ein Gesellenstück. Ein Nachfahre eines Schönberger Tischlers hat es dem Volkskundemuseum geschenkt.

