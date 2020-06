Nach Corona-Pause: Zirkus Frank ist in Mühlen Eichsen wieder für Gäste da

Mühlen Eichsen

Es ist die erste Zirkusfamilie, die nach der Corona-Krise wieder gastieren darf: Zirkus Frank. Und das an einem Ort, an dem er das letzte Mal vor 20 Jahren war – Mühlen Eichsen. Vom 26. bis 28. Juni ist das Zelt aufgebaut. „Unser Programm bietet Unterhaltung für alle Generationen, Clowns und Jongleure, mitreißende Livemusik, waghalsige Artisten und jede Menge zum Staunen“, wirbt Jan Bühring, der für die Zirkusfamilie Frank/Sperlich arbeitet.

Drei Monate Zwangspause musste Zirkus Frank einlegen. Unter dem Motto „Dream Celebration“ wird ein bunt gemischtes Programm mit vielen klassischen und neuen Darbietungen der Zirkus-Kunst versprochen. Premiere ist am Freitag um 16.30 Uhr. Da Familientag ist, zahlen die Erwachsenen den Kinderpreis. Am Wochenende gibt es vier weitere Vorstellungen: am Samstag um 15 und 18.30 Uhr sowie am Sonntag um 11 und um 15 Uhr. Übrigens: Am Samstag um 18.30 Uhr haben alle Papas freien Eintritt.

Karten vorab reservieren

Aufgrund der Hygieneregeln in Corona-Zeiten werden die Gäste gebeten, die Karten vorab telefonisch zu reservieren (01520/9471141).

Nach dem Gastspiel in Mühlen Eichsen gastiert der Zirkus vom 7. Juli bis 23. August in Boltenhagen.

Von Jana Franke