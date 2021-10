Grevesmühlen

Nach dem Einbruch in das Uhren- und Schmuckgeschäft von Britta Manja in der Wismarschen Straße in Grevesmühlen vor zwei Wochen dauern die Ermittlungen an. Wie die Schweriner Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte, würden sich die beiden Tatverdächtigen weiterhin in Untersuchungshaft befinden.

Das Amtsgericht in Wismar hatte unmittelbar nach dem Vorfall den Haftbefehl erlassen, den die Ermittlungsbehörde beantragt hatte. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männern aus der Region im Alter von 35 und 45 Jahren. Sie waren unmittelbar nach der Tat in der Grevesmühlener Innenstadt festgenommen worden.

10 000 Euro Schaden durch den Einbruch

Ihnen wird vorgeworfen, die Tür zu dem Geschäft aufgebrochen und die Räume durchsucht zu haben. Dabei entwendeten sie diverse Uhren und Schmuckstücke, die die Polizei bei der Festnahmen in den Rucksäcken und Hosentaschen der beiden Männer entdeckte.

Im Laden von Britta Manja (56) fehlen nach dem Einbruch zahlreiche Uhren. Die Verkaufsverpackungen sind leer. Quelle: Jürgen Lenz

Beide Männer sind mehrfach vorbestraft und dürften bis zum Beginn der Verhandlung in Untersuchungshaft bleiben. Einer der mutmaßlichen Täter hat laut Polizei ein Reizstoffsprühgerät bei sich gehabt. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei bei rund 10 000 Euro.

Zeugen hatten die Männer beobachtet

Zeugen hatten in den Nachtstunden die Männer bereits beobachtet, wie sie in der Wismarschen Straße unterwegs waren und an Eingangstüren von Geschäften gerüttelt hatten. Auch die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter das Uhren- und Schmuckgeschäft nicht gezielt ausgesucht hatten, sondern sich spontan für den Einbruch entschieden hatten.

Dass die Werkzeug dabei hatten, spricht zwar für eine Planung, auf welches Geschäft sie es tatsächlich abgesehen hatten, ist derzeit noch offen. Aufgrund der Vorstrafen müssen die Männer mit einer Haftstrafe rechnen.

Von Michael Prochnow