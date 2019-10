Polizei fasst mutmaßliche Kita-Einbrecher aus Lübeck

Lüdersdorf

Sie haben das Fenster aufgehebelt und Büroräume durchsucht: Am Montagabend gegen 22.15 Uhr hat ein Anwohner in Herrnburg ( Nordwestmecklenburg) beobachtet, wie fünf männliche Personen in die Kindertagesstätte in der Bahnhofstraße eingebrochen sind.

Vier Männer und ein Jugendlicher aus Großraum Lübeck verdächtig

Die Männer flüchteten zunächst mit einem Auto, aber weil sich der aufmerksame Anwohner das Kennzeichen notiert und der Polizei gemeldet hatte, konnten sie wenig später in Groß Grönau gestoppt werden.

In dem Fahrzeug befanden sich vier Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren sowie ein Jugendlicher. Die aus dem Großraum Lübeck stammenden Personen wurden vorläufig festgenommen, der Jugendliche wurde an seine Eltern übergeben. Gegen alle Personen wurden Strafverfahren eingeleitet. Ein Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen in der Region Lübeck/ Wismar werde geprüft. Zur Beute machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

