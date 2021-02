Boltenhagen

Damit sich die Situation vom vergangenen Wochenende nicht wiederholt, ruft der Landkreis Nordwestmecklenburg auf, Ausflüge an die Ostseeküste zu unterlassen. Tagestourismus sei nach wie vor untersagt, heißt es dazu. Die Kreisverwaltung weist auf das noch immer bestehende offizielle Verbot für die tagestouristische Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern hin. Vor einer Woche hatte die Grevesmühlener Polizei am Ortseingang von Boltenhagen sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag mehrere Hundert Fahrzeuge kontrolliert, etliche Tagestouristen wieder auf die Heimreise geschickt und zahlreiche Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Unklar ist derzeit noch, ob die Polizei auch an diesem Wochenende wieder Kontrollen durchführt.

Travemünde öffnet sich wieder

Anders ist die Lage in Sichtweite von Nordwestmecklenburg auf der anderen Seite der Lübecker Bucht: Das Betretungs- und Aufenthaltsverbot für Travemünde ist aufgehoben. Denn an diesem Wochenende können Tagesgäste die Ostseeluft in Travemünde wieder genießen – und zwar auch die, die nicht aus Lübeck kommen. Ursprünglich hatte die Hansestadt geplant, an dem Verbot bis zum Sonntag, 28. Februar, festzuhalten, weil es bereits an den vergangenen Wochenenden trotz der Regelung zu Menschenansammlungen gekommen war.

Ohne ein Betretungs- und Aufenthaltsverbot für Travemünde erwarte die Stadt, dass die Zahl der Gäste noch mal deutlich zunehmen wird, verbunden mit der Zunahme des Infektionsrisikos. Hinzu würden Verdrängungseffekte aus dem Tourismusverbot in Mecklenburg-Vorpommern kommen. Trotzdem wird für Tagestouristen geöffnet: „Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein hat nach fachlicher Prüfung der Argumente mitgeteilt, dass es eine Aufrechterhaltung des Betretungsverbotes an diesem Wochenende als unverhältnismäßig einstufen würde, und die Hansestadt Lübeck aufgefordert, das Verbot aufzuheben“, erklärt die Stadt.

Von Nina Lennartz und Michael Prochnow