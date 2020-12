Boltenhagen

Das Ostseebad Boltenhagen sucht eine neue Kurdirektorin oder einen neuen Kurdirektor. Beides hat es mit Dieter Dunkelmann von 1990 bis 2011 und mit Claudia Hörl von 2012 bis zu ihrer Entlassung am 11. Juni 2020 schon gegeben. Nach der Ausschreibung der Stelle sind bis zum 31. Oktober etwa 30 Bewerbungen bei der Gemeinde eingegangen, wie Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) bestätigt.

Damit hat Boltenhagen die große Auswahl, wer die Kurverwaltung künftig leiten und das Ostseebad touristisch nach außen hin vertreten soll. Nach der Verabschiedung von Dieter Dunkelmann in den Ruhestand sah das ganz anders aus. Sechs Interessenten gab es damals und einer nach dem anderen zog seine Bewerbung zurück.

Neubesetzung ab April 2021

Jetzt ist das Interesse an der Stelle in Boltenhagen deutlich größer. „Bei den Bewerbern sind sehr gute Kandidaten dabei und wir freuen uns, so viel Auswahl zu haben“, sagt Wardecki. Am 25. und 26. November hat es auch Bewerbungsgespräche gegeben, aber eine Entscheidung hat die Gemeindevertretung noch nicht gefällt.

Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne)

Eigentlich war die Stelle der Kurdirektion so ausgeschrieben, dass sie zum 1. Januar besetzt werden sollte. Allerdings kam es nach der Ausschreibung zu einem Vergleich vor dem Arbeitsgericht zwischen der Gemeinde und Claudia Hörl. Nach diesem Vergleich endet Hörls Vertrag am 31. März 2021.

Dankbar für Einsatz im Corona-Jahr

Spätestens dann soll die neue Kurdirektorin beziehungsweise der neue Kurdirektor den Dienst antreten. Obwohl Claudia Hörls Entlassung im Juni auf den Saisonbeginn fiel, wurde Gästen und Urlaubern so viel geboten, wie unter den Umständen der Corona-Pandemie möglich war. „Ich bin unendlich dankbar, dass wir dieses Jahr noch so gewuppt haben“, sagt Raphael Wardecki. „Das haben wir Katleen Herr mit der Leitung der Kurverwaltung und Christian Würtz im Bauhof sowie den Mitarbeitern zu verdanken“, sagt der Bürgermeister.

Auch die Stelle des Bauhofleiters, die Würtz derzeit übernimmt, wurde neu ausgeschrieben, nachdem es auch dort zur Entlassung gekommen war. Als Bauhofleiter haben sich knapp 20 Interessenten beworben.

