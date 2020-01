Nach Park-Chaos: So verändert sich die Hanseschau in Wismar

Wismar

Zum 30. Jubiläum bekommt die beliebte Verbrauchermesse Hanseschau ein frischeres Gesicht. Zu sehen ist das Mitte April. Hinter den Kulissen wird die Veranstaltung bereits seit Monaten vorbereitet. Wie Projektleiter Burkhard Golla von der zuständigen Agenturhaus GmbH berichtet, habe es zwei Herausforderungen gegeben: „Wir mussten ein Jubiläum vorbereiten und Parkplätze schaffen.“

Da es in der Nähe des bisherigen Standortes ein neues Wohngebiet gibt, sind die Parkplätze in den vergangenen Jahren immer weiter geschrumpft. „Deshalb haben wir einen Shuttle angeboten, doch der hat nicht richtig funktioniert“, bedauert Golla. Viele Gäste seien trotzdem mit dem Auto erst einmal vorgefahren und hätten so für Stau gesorgt. Andere hätten ihre Fahrzeuge auf Grünflächen abgestellt und dafür Knöllchen kassiert.

Dieses Jahr werde sich das ändern: Die Hanseschau zieht in den Bürgerpark um und kann so die bisherige, nahe gelegene Ausstellungsfläche für die Besucherautos nutzen. Burkhard Golla rechnet mit zwischen 700 bis 730 Parkplätzen, die zur Verfügung stehen. „Das wird ausreichen“, ist der Projektleiter sicher. Den Shuttlebus werde es deshalb nicht mehr geben.

Reithalle ist Eingangsbereich

So sieht der Lageplan für den neuen Standort aus. Quelle: Veranstalter

Die Reithalle wird der neue Eingangsbereich. Dort werden auch die Autohäuser zu finden sein, denn durch den Bürgerpark dürfen deren Fahrzeuge nicht rollen. Dahinter gibt es Hallen für die Themenbereiche Mobilität/Lifestyle, Politik/Vereine/Bildung, Ausbildung/Zukunft sowie fürs Handwerk/Ehrenamt.

Danach gehen die Besucher richtig tief hinein in den Bürgerpark. Auf dem Weg, der am Teich entlangführt, präsentieren Anbieter von Garten- und Dekorationsartikel ihre Produkte, unter anderem in weißen Pagodenzelten, die man auch von der Messe Lebensart auf Gut Brook bei Boltenhagen kennt. „Durch die große Freifläche haben wir viel mehr Platz und gleich eine ganz andere Atmosphäre“, findet Golla.

Umweltschutz als neues Thema

Vier weitere große Hallen werden im unteren Ausstellungsbereich aufgebaut: Hier werden die Themenfelder Genuss/Tourismus, Bauen/Wohnen, Hauswirtschaft/Küche/Bad sowie Umwelt/Naturschutz zu finden sein. Letzteres ist neu auf der Messe. Dort sollen auch Elektromobile für Probefahrten bereitstehen.

„Insgesamt ist die Hallenfläche nicht mehr so groß wie sonst, aber dafür gibt es mehr Freifläche“, freut sich Golla. Es sei ein hartes, aber faires Ringen mit der Stadt gewesen. Die Zusammenarbeit sei konstruktiv verlaufen. Die Aussteller könnten ihre Produkte besser zeigen. 190 haben sich bereits angemeldet. Es gibt nur noch einige Restflächen in den Hallen 5 bis 8.

Rikschas für den Gästetransport

Mit dem größeren Gelände müssen die Besucher auch einige Schritte mehr gehen, um alles zu sehen. Für Gäste, die nicht mehr so mobil unterwegs sind, soll es Rikschas geben. Burkhard Golla könnte sich gut vorstellen, dass Schüler den Transport übernehmen und sich so Geld für ihre Abi-Bälle dazuverdienen.

In der Halle, in der die Ehrenamtler ihre Arbeiten vorstellen, werden die ersten beiden Tage Kunsthandwerker zu sehen sein.

22 Dieselheizungen werden gespart

Neu ist weiterhin der Termin – die Hanseschau findet zum ersten Mal im April statt und zwar vom 16. bis 19. Bislang ist die Messe im März durchgeführt worden. Doch mit dem Umzug in den Bürgerpark und auf eine Freifläche soll das Wetter nicht mehr zu kühl sein. Das bringt einen weiteren Vorteil: 22 Dieselheizungen werden eingespart.

Der Aufbau wird für die Veranstalter eine Herausforderung, denn große Fahrzeuge dürfen nicht durch den Park fahren. Bei den Hallen im unteren Bereich wird auch eine große Open-Air-Bühne aufgestellt, um die herum Catering-Angebote zu finden sein werden. Die ersten Sitzreihen werden überdacht sein. Burkhard Golla hofft zum 30. Jubiläum auf schönes Wetter.

Die Hanseschau ist die größte Verbrauchermesse im Norden. Neu ist auch ihr Slogan: Der lautet nun „ Hanseschau – weltoffen, lebendig, bodenständig“.

Von Kerstin Schröder