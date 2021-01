Nach Silvester-Party in Nordwestmecklenburg: Alle Gäste positiv auf Corona getestet 

Wismar

37 neue Corona-Infektionen wurden zudem am Donnerstag in Nordwestmecklenburg nachgewiesen. In der Statistik des Landesgesundheitsamtes tauchen allerdings 49 auf. „Zu erklären ist das mit einigen Nachmeldungen aus der Zeit zwischen den Jahren, die zwar korrekt eingegeben wurden, aber auf dem Übermittlungsweg hängen geblieben sind – was nun korrigiert wurde“, heißt es dazu aus der Kreisverwaltung. Die Inzidenz für den Nordwestkreis liegt damit bei 76,9.

Nach Party: Alle Familienmitglieder positiv

Derzeit befinden sich in Nordwestmecklenburg 741 Personen in Quarantäne, davon 189 mit einer Covid-19-Infektion. Ein besonderer Fall beschäftigt das Gesundheitsamt weiterhin: Nach einer Silvester-Party im Kreis mit einer „mehrköpfigen Familie aus zwei Haushalten“ wurden inzwischen alle Familienmitglieder positv auf das Coronavirus getestet. Wie viele Personen es genau sind, dazu macht der Kreis keine Angaben.

Mehrere Corona-Fälle bei Pflegediensten

Im Umfeld eines Pflegedienstes im Raum Neukloster wurden am Donnerstag zudem drei Fälle gemeldet, darunter ein Mitarbeiter und zwei Gepflegte. 29 weitere Mitarbeiter des Pflegedienstes wurden vorsichtshalber zum Abstrichtest geschickt.

In einer Seniorenwohngruppe im Wismarer Umland, die ebenfalls von einem Pflegedienst betrieben wird, wurden, nachdem Symptome bei einigen Bewohnern auftraten, Abstrichtests durchgeführt. Im Ergebnis wurden fünf Personen positiv getestet, von denen mittlerweile drei ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Hier wurden ebenfalls 17 Personen vom Personal des Dienstes zu Abstrichtests geschickt.

Am 12. Januar plant der Landkreis zudem nach derzeitigem Stand einen ersten Testlauf im Impfzentrum in der derzeit leerstehenden geriatrischen Tagesklinik in Wismar. Dabei sollen Mitglieder des Rettungsdienstes Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff erhalten.

