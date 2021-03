Nach Unfall in Grevesmühlen: Polizei sucht Geschädigten 

Grevesmühlen

Am Donnerstag der vergangenen Woche hat es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Klützer Straße in Grevesmühlen einen Unfall gegeben. Wie die Polizeiinspektion Wismar mitteilt, kam es zu einem Zusammenprall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Die Kriminalpolizei in Grevesmühlen sucht nun nach dem Fußgänger.

Die 40-jährige Fahrerin sei rückwärts aus einer Parklücke heraus gefahren und hätte dabei den einen älteren Mann übersehen, heißt es von der Polizei. Im gemeinsamen Gespräch gab der Beteiligte an, sich leicht an der Hand verletzt zu haben. Eine Verkehrsunfallaufnahme lehnte der Mann ab.

Die Unfallverursacherin meldete den Verkehrsunfall dennoch bei der Polizei. Die Kriminalpolizei in Grevesmühlen bittet nun den Geschädigten des Verkehrsunfalles sich im Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 zu melden.

Von oz