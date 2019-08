Der VEB Stadtwirtschaft Grevesmühlen eröffnete die Deponie 1979. In den ersten Monaten wurde Bauschutt aus Schleswig-Holstein abgekippt. Ab 1980 nahm der VEB auch Sondermüll an. 1983 übernahm der VEB Deponie Schönberg den Betrieb. Dort Abfall anzuliefern, war für Firmen und öffentliche Entsorger aus der Bundesrepublik deutlich wirtschaftlicher als ihn in einer Müllverbrennungsanlage zu verwerten. Nach der Wende von 1989/90 übernahm die Treuhandanstalt den Betrieb. Der offizielle Name wechselte von Deponie Schönberg zu Deponie Ihlenberg. Die Nutzungsrechte wurden zunächst der privaten Deponie-Management GmbH (DMG) zugestanden. Seit Ende der 90er Jahre liegen sie bei der landeseigenen Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG).