Für rund 200 Millionen Mark entstand unmittelbar nach der Grenzöffnung die ehemals modernste Molkerei im Norden auf der sogenannten „grünen Wiese“ in Upahl. Hansano hatte sich für den Standort entschieden im Hinblick auf den Bau der Bundesautobahn 20.

1995 eröffnet Hansa-Milch das Werk in Upahl. Der Standort in Lübeck an der Fackenburger Allee sei nicht mehr zu halten gewesen, hieß es aus der Meierei. Die Suche nach einem neuen Standort in Schleswig-Holstein scheiterte. Auch weil die alten Bundesländer angesichts der Förderung in MV nicht mehr mithalten konnten.

2003 wurde der Molkereibetrieb ausgegliedert und auf die Hansa-Milch AG als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Genossenschaft übertragen. 2005 kam es zum Zusammenschluss mit der Molkerei Karstädt, 2010 zur Kooperation mit der Meierei Trittau.

Anfang 2011 wurde die Fusion mit Arla Foods vollzogen. 2012 wird aus der Hansa-Milch AG die Arla Foods Deutschland GmbH, Niederlassung Upahl. 460 Mitarbeiter sind heute in Upahl beschäftigt.