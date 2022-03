Nach dem schweren Sturmschaden in Grevesmühlen: Dachdecker beginnen mit der Reparatur

Grevesmühlen

Anderthalb Wochen nach dem letzten schweren Sturm im Norden sind noch immer nicht alle Schäden behoben. Weil das Material fehlte, konnten zunächst nur notdürftige Arbeiten auf dem vom Sturm betroffenen Dach des Wohnblocks am Ploggenseering in Grevesmühlen vorgenommen werden. Das teilte die Wobag auf Nachfrage mit. Auch einen konkreten Zeitplan gibt es inzwischen. Ab Montag soll das Dach komplett angefasst werden, um auch Schäden bei der Dämmung festzustellen und zu beheben. Erfolgen sollen die Arbeiten auf dem 550 Quadratmeter großen Dach in drei Abschnitten. Wo es notwendig ist, werden auch Trockensanierungen stattfinden. Die betroffenen Mieter hat die Wobag über den Ablauf der bevorstehenden Arbeiten bereits informiert. Sie bleiben solange in den Ausweichwohnungen.

Von Dirk Hoffmann