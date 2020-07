Selmsdorf

Normalen Schulbetrieb gab es in der Selmsdorfer Schule, wie in allen Schulen, wegen Corona schon lange nicht mehr. Und auch jetzt in den Sommerferien ist das historische Gebäude, in dem sonst 142 Grundschüler und vier Klassen der Regionalschule Dassow (5. und 6. Klassen) lernen, verlassen.

Nach den Sommerferien soll, wie überall im Land, wieder „der normale Regelschulbetrieb“ stattfinden. Wie das tatsächlich gehen wird, weiß Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD) allerdings auch nicht genau. „Wir werden uns eine Woche vor Schulbeginn an der Schule mit den Lehrern zusammenfinden und beratschlagen, wie ein Regelbetrieb mit Abstandsregeln zu organisieren ist“, sagt er.

Start mit frischer Milch, Obst und Gemüse

Eines ist jedenfalls klar: Wenn die Kinder im August in die Selmsdorfer Schule zurückkehren oder sie zum ersten Mal besuchen, werden sie einmal pro Woche kostenlos frische Milch, Obst und Gemüse angeboten bekommen – und zwar Milch ohne Zusätze von regionalen Herstellern und ebenso frisches Obst und Gemüse.

„Das EU-Programm ist auf Grundschüler ausgerichtet“, erklärt der Bürgermeister. Sollte auch in den Regionalschulklassen eine Nachfrage von Eltern oder Kindern entstehen, würde er in der Gemeinde nach Möglichkeiten suchen, um ebenso für die fünften und sechsten Klassen ein Angebot zu machen.

Ohnehin, meint Kreft, könne man davon ausgehen, dass im Durchschnitt 20 Prozent der Kinder das Angebot nicht annehmen. Für den Fall sind Kühlmöglichkeiten vorgehalten, damit die anderen Kinder im Lauf der Woche das, was übrig bleibt, mitverbrauchen können. „Oder, es wird in den höheren Klassenstufen verteilt“, so Kreft.

EU-Schulprogramm Das EU-Schulprogramm verfolgt das Ziel, Kinder an eine ausgewogene Ernährung heranzuführen, gesündere Essgewohnheiten auszuprägen und sie mit den Prozessen in der Land- und Ernährungswirtschaft bekannt zu machen. Der anhaltende Rückgang beim Obst-, Gemüse- und Milchverbrauch bei Kindern soll aufgehalten oder umgekehrt werden. Im Schuljahr 2019/20 wurden in MV 119 Schulen mit etwa 18 660 Kindern beliefert. 137 Schulen wurden als mögliche Teilnehmer für das Schuljahr 2020/21 vom Landwirtschaftsministerium ermittelt.

„Gesunde Schule“ schon vor EU-Programm Thema

Kinder, die zum Beispiel vegan leben, trinken gar keine Milch. Manche mögen auch keine, sagt Kreft. Es solle auch niemand agitiert werden. Es ginge lediglich darum, Kinder an eine gesunde und ausgewogene Ernährungsweise heranzuführen. Ziel dieses Programms ist es, dass Kinder mindestens einmal pro Woche eine Portion frische Milch (200 ml) mit hohem Fettgehalt ohne Zusätze und eine Portion frisches Obst oder Gemüse (85 bis 100 g) zu sich nähmen.

Das Thema „Gesunde Schule“ liegt der Gemeindevertretung in Selmsdorf am Herzen, sagt der Bürgermeister. Es spiele im Rahmen der Angebote, die die „volle Halbtagsschule außerhalb des Unterrichts macht, ohnehin schon lange eine wichtige Rolle. Auch im Schulgarten lernen die Selmsdorfer Schüler etwas über Obst- und Gemüseanbau.

Digitalen Unterricht weiter entwickeln

Doch zunächst einmal bleibt abzuwarten, wie der Schulstart in Selmsdorf nach den Sommerferien anlaufen wird. Sollte es wirklich darum gehen, wieder vollkommen und ausschließlich Präsenz-Unterricht anzubieten, dann wird es auch in der Selmsdorfer Grundschule schwierig werden. Denn es fehlt nicht nur an räumlichen Kapazitäten, sondern auch an personellen. Man könnte, um die Abstände der Schüler im Unterricht zueinander zu gewährleisten, natürlich die Klassen splitten, ein paar vormittags, andere am Nachmittag unterrichten. Doch Lehrer und Lehrerinnen können sich eben nicht aufteilen.

Marcus Kreft persönlich hätte es begrüßt, wenn sich aus den Erfahrungen der vergangenen Monate eine grundsätzliche Entwicklung hin zu einer Mischung aus Präsenz- und Digital-Unterricht ergeben hätte. „Jetzt haben sich die Schüler und Lehrer ein bisschen damit vertrautgemacht. Warum nicht darauf aufbauen, solange noch diese Abstandsregeln gelten?“

In der Selmsdorfer Schule, sagt Kreft, habe man auch schon vor Corona auf einen Ausbau des digitalen Unterrichts gesetzt und interaktive Boards für die Klassen angeschafft. Wobei der Selmsdorfer Bürgermeister, wenn er von digitalem Unterricht spricht, das nicht so verstanden wissen möchte, dass Eltern weiterhin über Gebühr mit dem Unterricht ihrer Sprösslinge belastet werden. Vielmehr ginge es seiner Ansicht nach darum, Schülern das selbstständige, eigenverantwortliche Arbeiten auch digital nahezubringen.

Von Annett Meinke