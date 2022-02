Grevesmühlen/Boltenhagen/Dassow

Mehr als 50 Einsätze hat allein die Feuerwehr Grevesmühlen in der vergangenen Woche gefahren, angefangen mit dem Großbrand am Montag bei Greve & Hengelhaupt sorgten die beiden Stürme am Ende der Woche für jede Menge Arbeit für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Wie Wehrführer Steve Klemkow berichtet, handele es sich glücklicherweise bei den Sturmschäden ausschließlich um Sachschäden. „In den allermeisten Fällen sind das Bäume, die der starke Wind umgeworfen hat, nur beim Wohnblock im Ploggenseering hat es auch Dach erwischt.“ Noch am Montag waren Steve Klemkow, der selbst beim Bauhof der Stadt angestellte ist, sowie weitere Mitarbeiter dabei, die größten Schäden zu beseitigen. Dazu gehörten insgesamt fünf Bäume, die allein die Straße nach Poischow im Süden von Grevesmühlen versperrten. Die Bäume wurde inzwischen beseitigt, die Straße ist wieder frei. „Im Friedwald hat es auch einige Schäden gegeben, dort ist ein zweiter Trupp vom Bauhof im Einsatz“, so Steve Klemkow.

Geräteschuppen der Mosaik-Schule zerstört

Sturm im Norden: Auf dem Hof der Mosaik-Schule in Grevesmühlen hat ein umgestürzter Baum den Geräteschuppen stark beschädigt. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Hart getroffen hat es die Mosaik-Schule im Ploggenseering in Grevesmühlen, dort stürzte am Sonnabend ein Baum auf den Geräteschuppen im Hof der Einrichtung, in der Kinder und Jugendliche mit Handicap unterrichtet und betreut werden. Am Montag wurde das Ausmaß der Schäden dann sichtbar, der Schuppen ist völlig hinüber. Verletzt wurde zum Glück niemand, wie die Schulleitung mitteilte. Der Radweg von Grevesmühlen nach Damshagen war nach den Stürmen nicht mehr befahrbar, etliche Kastanien lagen quer auf dem Weg. Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei waren am Montag dabei, die Schäden zu beseitigen.

Sturm im Norden: Auf der Straße nach Damshagen lagen etliche Bäume auf dem Radweg. Andreas Schmidt von der Straßenmeisterei zerlegt den Baum mit einer Kettensäge. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Riesenschaden in den Wäldern des Forstamtes

Im Forstamt Grevesmühlen sind die Mitarbeiter derzeit noch dabei, die Schäden zu ermitteln. Wie Forstamtsleiter Peter Rabe mitteilte, habe Sturm „Nadia“ bereits 2500 Festmeter Holz betroffen, die Bäume sind entweder umgeworfen worden oder zerbrochen. „Wir rechnen in einzelnen Revieren, wie zum Beispiel im Revier Botelsdorf zwischen Gadebusch und Lützow, mit dem Zehnfachen.“ Insgesamt, so schätzt Peter Rabe, dürften rund 10 000 Festmeter betroffen sein. „Das ist bitter und macht Waldbesitzer und Forstleute betroffen. Aber wir packen das an.“ Er bittet jetzt darum, von Spaziergängen im Wald Abstand zu nehmen. denn immer noch würde Äste und ganze Baumkronen herunterfallen. „Wir hoffen, dass der Wald bald wieder zur Erholung offen ist.“

Sturm im Norden: Im Everstorfer Forst hat es die meisten Schäden gegeben. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

32 Einsätze der Feuerwehr Dassow

Besonders heftig hatte es das Gebiet rund um Dassow erwischt. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr wurden von Donnerstag bis Sonntag zu 32 Einsätzen gerufen. Die Mehrzahl davon, wo Straßen von Bäumen beräumt werden mussten, waren nachts. Für die Brandschützer sind nach Aussage des Wehrführers Daniel Selzer derartige Einsätze besonders herausfordernd. Denn gerade bei Windbruch kann es für sie gefährlich werden, wenn sie Baumstämme zersägen und weitere Bäume umstürzen können. Außerdem mussten die Feuerwehrleute unter anderem das Flachdach eines Reihenhauses in der Ernst-Thälmann-Straße sichern und führten Sicherungsmaßnahmen an einer Scheune in Wieschendorf durch. Die Giebelwand ist hier eingestürzt, auch das Dach ist stark beschädigt. Ein Gutachter muss jetzt klären, wie hoch der Schaden insgesamt ist. „Wir wollen die Scheune erhalten“, sagt Eigentümer Moritz von Mecklenburg. Die Straße neben der Scheune ist nach wie vor gesperrt.

In Selmsdorf waren es 15 Einsätze, zu der die Brandschützer am vergangenen Wochenende ausrückten. Der größte davon befand sich in der Ernst-Thälmann-Straße, wo große Teile Dachpappe des Daches eines Mehrfamilienhauses abgedeckt waren. Die Selmsdorfer forderten die Drehleiter aus Dassow an, nahmen die Dachpappe, brachte eine Plane auf das Dach und befestigten diese mit Dachlatten. „Ich bin froh, dass alles glimpflich abgegangen ist“, so Bürgermeister Marcus Kreft mit Blick auf die Einsätze. Die Kameradinnen und Kameraden machen auf jeden Fall einen tollen Job, wie er hinzufügt.

Schönberg: Baum auf der A 20 an der Stepenitzbrücke

Mehrfach ausrücken musste auch die Freiwillige Feuerwehr Schönberg. So zum Beispiel gegen 3.30 Uhr, als Teile eines Baumes auf der A 20 an der Stepenitzbrücke lagen. Außerdem beräumten die Brandschützer die Straße von Roduchelstorf nach Rabensdorf von acht Bäumen sowie die Straße in Richtung Malzow von einem Baum, der auf einen Telefonmast gefallen war. Darüber hinaus wurde nach Aussage des stellvertretenden Wehrführers Karsten Slotta in der Nacht von Freitag auf Samstag die Drehleiter im Dassower Gewerbegebiet angefordert, als dort bei einem Betrieb die Brandmeldeanlage anging. Zum Glück handelte es sich dabei um einen Fehlalarm.

Für die freiwilligen Feuerwehren in Klütz und Boltenhagen verliefen die Stürme vergleichsweise glimpflich. Im Ostseebad mussten die Helfer lediglich am Sonnabend mehrfach ausrücken, weil kleinere Bäume umgekippt oder Äste von größeren Bäumen abgebrochen waren. Bereits ab Mitte der Woche war die Feuerwehr im Ostseebad zu etwa einem halben Dutzend Einsätze wegen des Sturms gerufen worden. Teilweise wurden die Helfer von der Freiwilligen Feuerwehr Klütz mit deren Drehleiter unterstützt, wenn hoch hängende Äste von Bäumen zu fallen drohten.

Eine Kiefer im Küstenschutzwald in Boltenhagen hat sich an ein Ferienhaus gelehnt. Quelle: Malte Behnk

Baum stürzt auf Villa in Boltenhagen

Im Bereich des Küstenschutzwaldes wurden in Boltenhagen zudem mehrere Bäume im Evangelischen Familienferiendorf vom Sturm umgeweht. Die Bereiche wurden vorerst abgesperrt. Eine hohe Kiefer ist zudem gegen das Ferienhaus „Das Strandhaus“ der Familie Lemburg gefallen und sieht aus wie angelehnt. „Die Baumkrone hat das Dach eingedrückt, es gibt auch ein paar Schäden an einer Wohnung und es regnet auch rein“, sagt Roswitha Lemburg, die während des Sturms nicht im Haus war. Sie hat jetzt Baumkletterer und Dachdecker bestellt, die den Schaden am 1906 gebauten Haus schnell beheben sollen.

Bei Hofzumfelde haben sich große Wasserlachen auf den Ackerflächen gebildet. Quelle: Malte Behnk

Dreizehn Einsätze wegen der Stürme hatte die Klützer Feuerwehr seit Donnerstag. Dreimal rückte sie dabei als Unterstützung mit ihrer Drehleiter in Nachbargemeinden aus. Vor allem am Sonnabend waren die Feuerwehrleute aus Klütz im Sturm unterwegs. Dreimal rückten sie in den Ortsteil Oberhof aus, wo Äste abgebrochen waren und ein Baum umzufallen drohte. In Arpshagen war ein Baum auf einen Gartenschuppen gestürzt. Bäume waren am Parkplatz in Steinbeck, in Tarnewitzerhagen, in Klütz an der Schloßstraße und in der Allee zu Schloss Bothmer umgekippt. Zudem haben sich auf vielen Feldern regelrechte Seen gebildet. Damit werden die Landwirte in den nächsten Tagen noch zu kämpfen haben. Teilweise haben sie schon Gräben gezogen, um das Wasser abzuleiten. Aber auch Gewässer wie der Tarnewitzer Bach und der Klützer Bach, die zur Ostsee fließen, haben hohe Wasserstände oder treten über ihre Ufer.

Von Malte Behnk, Dirk Hoffmann und Michael Prochnow