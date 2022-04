Upahls Gemeindevertreter und Grevesmühlens Stadtvertreter tagten am Mittwochabend wegen des Amazon-Aus und dessen Folgen in der K2-Diskothek. Dabei wurde interessante Details zum Deal mit dem Konzern offenbart. Stadtpräsidentin Elvira Kausch hat mit den Gerüchten um ihre Person aufgeräumt. Was ihr vorgeworfen wurde.