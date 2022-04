Nach der Brandstiftung bei GER in Neu Degtow: Das ist der Stand der Ermittlungen

Neu Degtow

Zwei Wochen nach dem Feuer im Lager für Altpapier und Pappe auf dem Recyclinghof in Neu Degtow bei Grevesmühlen laufen die Ermittlungen nach dem Täter weiter auf Hochtouren. Wie die Staatsanwaltschaft Schwerin auf Anfrage mitteilte, gebe es jedoch noch keinen konkreten Hinweis. „Die Videoaufzeichnungen haben bislang nicht zur Namhaftmachung etwaiger Täter geführt“, so Thorsten Kopf, Oberstaatsanwalt in Schwerin. Nach OZ-Informationen gibt es umfassende Aufzeichnungen der Videotchnik auf dem Gelände. Allerdings, so vermuten sowohl die GER-Verantwortlichen als auch die Ermittler, kannte der Täter die Situation vor Ort offenbar. Denn er hat sich so vermummt, dass das Gesicht nicht zu erkennen ist. Es sei jedoch eindeutig zu erkennen, dass die Person das Feuer gelegt habe.

Kurz vor 22 Uhr Feuer gelegt

Den Ermittlungen zufolge hatte der Täter, es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Mann, kurz vor 22 Uhr am Sonntag, 27. März, das Feuer in der Halle gelegt, in der etliche Tonnen Papier und Pappe aufbewahrt werden zur Weiterverarbeitung. Wenige Minuten später war bereits die Leitstelle alarmiert worden. Unter anderem hatte ein Zeuge, der auf der B 105 unterwegs war, den Feuerschein bemerkt. Die Alarmtechnik auf dem Gelände hatte ebenfalls reagiert. Kurz nach 22 Uhr waren bereits die Feuerwehr Grevesmühlen sowie umliegende Wehren alarmiert worden. Bis 5.30 Uhr dauerten die Löscharbeiten an, die sich insofern schwierig gestalteten, da sich direkt an der Lagerhalle die firmeneigene Tankstelle befindet. Die Brandschützer kühlten die Anlage, bis das Feuer unter Kontrolle war. Der Sachschaden hält sich nach Aussage der Geschäftsführung in Grenzen, das Papier wurde vernichtet, Teile der Dachkonstruktion beschädigt.

Viel schwer wiegt der Umstand, dass erneut jemand versucht hat, einen Brand auf dem Recyclinghof zu legen. Bereits im Sommer 2015 was dies der Fall. Damals waren mehr als 300 Feuerwehrleute mehrere Tage im Einsatz, um den Großbrand, der von einem Müllhaufen ausgegangen war, unter Kontrolle zu bringen. Eine Belohnung in fünstelliger Höhe war damals auf Hinweise ausgesetzt worden, um den Täter zu finden. Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden von 2015 und vom 27. März gibt, ist unklar.

Sommer 2015: Drei Tage benötigten die Feuerwehrleute, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Quelle: Ger

Von Michael Prochniw