Nach der Kritik an Feuerwehrleuten: So haben die Leser auf den Bericht reagiert

Grevesmühlen

Der einsame Tod eines älteren Mannes in Grevesmühlen und das Verhalten der Rettungskräfte sorgen nach einem Zeitungsbericht für sehr viele Reaktionen. Eine Nachbarin hatte das aus ihrer Sicht empathielose Verhalten der Feuerwehrleute kritisiert. Daraufhin hatten sowohl die Feuerwehr als auch Vertreter des Rettungsdienstes erklärt, warum dieser Eindruck nicht nur täuscht, sondern das Verhalten auch eine Art Schutzschild der Retter ist. Zahlreiche Leser haben sich zu Wort

Dietrich Voß ist ehemaliger Notfallseelsorger Quelle: Privat

gemeldet auf den Bericht, auch Dietrich Voß, Pastor aus Schönberg im Ruhestand und viele Jahre als ehrenamtlicher Notfallseelsorger tätig, meldet sich zu Wort. Er schreibt: „Der Bericht und die weiteren Informationen über andere Rettungskräfte haben bei mir Staunen und Enttäuschung ausgelöst: In keinem der Berichte und Stellungnahmen wird erwähnt, dass sich das Land eine Stelle bei der Uni Greifswald leistet und bezahlt, durch die die Ausbildung und die Organisation von ehrenamtlichen Teams in Zusammenarbeit mit den Landkreisen vorbereitet und geleitet wird, die Rettungskräfte, also Feuerwehr, Polizei und Sanitäter, nach besonderen Einsätzen begleiten können. In Nordwestmecklenburg gehört Pastor Dirk Heske, Hohen Viecheln, zu dem Team, das in unserem Kreis wirksam wird, wenn es über die Leitstelle zur Hilfe nach besonderen Einsätzen angefordert und gerufen wird. Wissen die im Bericht genannten Verantwortlichen und die sonst genannten Personen nichts von dieser Möglichkeit oder haben sie diese Hilfe nur nicht im Blick, wenn sie einen besonderen Einsatz hatten und ihren Mitarbeitern helfen wollen und helfen müssen?“

Weitere Reaktionen aus den sozialen Medien zu dem Thema

Patricia Bunke: „Es ist wirklich schade, dass sich die Dame an die Öffentlichkeit gewandt hat und nicht direkt an die Feuerwehr, wenn sie deren Verhalten im Einsatz als unpassend empfunden hat. Man sollte viel mehr miteinander reden und nicht übereinander in der Zeitung. Und oft klären sich solche Vorwürfe dann als Missverständnis. Die Feuerwehr Grevesmühlen macht sehr gute Arbeit. Das sollte man durch solche Zeitungsartikel nicht in Abrede stellen.“

Joachim Rohlfing: “Selber machen! Ich habe in meinem Berufsleben Freitote und als Brandopfer auch Kinder erleben müssen, und vor 40 Jahren gab es keine seelische Betreuung. Der einzige Trost war, dass die Feuerwehr, Polizei und Brandermittler da waren. Und natürlich gab es Unterhaltungen, die Außenstehende nicht verstanden hätten.“

Alexander Arndt: “Sollen denn Feuerwehr und Rettungsdienst immer traurig gucken, wenn sie nen Todesfall betreut haben, damit die Nachbarn auch alle wissen, was los war oder wie? Solange das nicht gegenüber den direkten Angehörigen geschieht, finde ich es ein wenig übertrieben, extra einen Zeitungsartikel zu verfassen. Feuerwehrleute haben oft mit dem Tod zu tun, somit entsprechend Einiges zu verarbeiten und sind zudem auch keine Psychologen.“

Britta Kowalczik: „Ich finde es sehr vermessen zu sagen, dass da Feuerwehrleute scheinbar unbeteiligt rumstanden. Wenn man keine Ahnung hat von dem Ablauf eines Feuerwehreinsatzes, sollte man tunlichst unqualifizierte Kommentare unterlassen. Die Kameraden sind alle gut ausgebildet und jeder weiß, was er auf seiner Position zu tun hat. Manchmal ist es eben nur warten. Und wer sich davon wirklich ein Urteil erlauben möchte, sollte in die Feuerwehr eintreten. Dann kann er qualifizierte Kommentare abgeben.“

Felix Von Lewinski: “Die Einsatzkräfte erleben viel Schlimmes, und wenn sie das alles immer an sich ranlassen würden, dann gehen sie daran kaputt. Ich habe selber im Rettungsdienst gearbeitet, und wir wurden auch nicht wirklich betreut. An meinen ersten Herzinfarkt im Auto erinnere ich mich noch als sei es gestern gewesen. Aber man muss damit umgehen und seinen Job machen und da kann es schon mal empathielos wirken. Ist es aber auf keinen Fall.“

Simon Lutter: “Die Leute sollten einfach mal selber Ehrenamt machen. Bei einer Türöffnung sind oft mehr als genug Leute da. Man unterhält sich über alles an der Einsatzstelle. Man ist zum Teil auch einfach froh mit so einer Situation klarzukommen. Schließlich ist es nicht die einzige Türöffnung im Dienstleben. Einfach mal drüber nachdenken, bevor man sich drüber beschwert. Macht den Scheiß doch selber, macht die Tür auf und holt die Person raus.“

Von Michael Prochnow