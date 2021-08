Palingen

Etwa ein Jahr war die Hauptstraße im Dorf Palingen eine Baustelle. Von Herrnburg aus und auch von der Landstraße nach Selmsdorf durften nur Anlieger hineinfahren. Jetzt sind die meisten Arbeiten aber abgeschlossen. Am Donnerstag wurde die letzte Asphaltschicht aufgetragen und jetzt stehen nur noch Restarbeiten an.

Zeitplan nicht ganz eingehalten

Damit wurde der ursprünglich angesetzte Zeitplan zwar nicht ganz eingehalten. „Aber wir sind rechtzeitig vor dem 31. August fertig. Das war Bedingung für die Fördermittel aus der Dorferneuerung“, sagt Gesa Prahl vom Bauamt im Amt Schönberger Land. Von den Gesamtkosten, die knapp über einer Million Euro liegen, hat die Gemeinde Lüdersdorf 653 900 Euro aus der Dorferneuerung als Förderung erhalten. Vor der endgültigen Abrechnung bleiben 352 100 Euro, die die Gemeinde selber zahlen muss.

Historisches Pflaster und alte Munition

Die Hauptstraße, die vor der Sanierung keinen festen Belag hatte und immer wieder Schlaglöcher aufwies, ist von Grund auf erneuert worden. Dabei wurde auch altes Kopfsteinpflaster entdeckt, das entfernt wurde. Außerdem gab es einen Munitionsfund, der die Arbeiten kurz ins Stocken brachte. „Am Teich, in den die neue Regenwasserableitung führt, waren Munitionsteile gefunden worden. Das hatte dann aber keine Folgen mehr“, sagt Gesa Prahl.

Die Hauptstraße in Palingen wurde erneuert. Quelle: Malte Behnk

Gepflasterte Ränder als optische Verengung

Jetzt hat die Hauptstraße durchgängig eine glatte Fahrbahn. An deren Rändern ist ein Rinnstein gepflastert, der das Regenwasser abführt. „So soll die Fahrbahn auch optisch etwas schmaler wirken, damit nicht zu schnell gefahren wird“, so die Bauamtsmitarbeiterin. Auch die Fußwege wurden, wo sie vorhanden aber in desolatem Zustand waren, erneuert und es gibt neue Straßenlaternen. Vor ein paar Jahren hätten auch die Hausbesitzer an der Straße einen Teil der Kosten übernehmen müssen. Aber in Mecklenburg-Vorpommern werden inzwischen keine sogenannten Anliegerbeiträge für den Ausbau der Straßen mehr erhoben.

Holprige Betonpiste ade

Ein Anwohner der Hauptstraße ist Heino Merten. „Ich wohne seit 30 Jahren hier und seitdem hat sich das Dorf sehr weiterentwickelt. Es gibt Naherholung, etwas Tourismus und mehrere Reithöfe“, sagt er. „Als ich herzog, war die Hauptstraße ne alte Betonpiste. Jetzt ist es sehr schön geworden und es ist die letzte Straße im Dorf, die saniert wurde“, sagt er.

Anwohner wünschen Tempo 30

Aber als Anwohner, der den täglichen Verkehr über die Jahre miterlebt hat, sorgt er sich auch etwas. Die glatte Fahrbahn könnte dazu verleiten, schneller zu fahren als erlaubt. „Ich wäre auf der Hauptstraße, wie viele andere Anwohner auch, für Tempo 30, weil es hier viele spielende Kinder gibt“, sagt Merten, der die Diskussionen in der Gemeindevertretung auch kennt. Er habe darauf auch Erhard Huzel (CDU), den Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf angesprochen. „Es sollen an den Ortseingängen elektronische Tafeln aufgestellt werden, die anzeigen, wie schnell man fährt. Das Problem ist nämlich oft, dass die Autos mit hohem Tempo ankommen und am Ortsschild nicht rechtzeitig bremsen“, sagt Heino Merten.

Neuer Weg zum Jakubowski-Denkmal

Er freut sich, dass bei den Bauarbeiten an der Straße auch an einen Fußweg zum Jakubowski-Denkmal am Ende der Hauptstraße vor dem Wald gedacht wurde. Josef Jakubowksi war 1926 fälschlicherweise hingerichtet worden. Man hatte ihn verdächtigt, einen dreijährigen Jungen bei Palingen ermordet zu haben. Seine Unschuld wurde erst kurz danach bewiesen. Der Fall zählt zu den bedeutendsten Justizirrtümern in der deutschen Rechtsgeschichte.

Von Malte Behnk