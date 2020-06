Nach sieben Jahren: Schulleiter verlässt Schönberg

Schönberg

Sieben Jahre war Tobias Jarzombek Schulleiter an der Evangelischen Inklusiven Schule „An der Maurine“ in Schönberg. Zum Ende dieses Schuljahres hat der 43-Jährige das Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg auf eigenen Wunsch verlassen. „Ich habe mit meiner Familie zusammen entschieden, dass wir etwas Neues ausprobieren möchten“, begründet er. Der Weg führt seine Familie nach Niedersachsen an das Steinhuder Meer. Dort wird er wieder die Leitung einer Schule übernehmen.

„Ich gehe mit viel Dankbarkeit dafür, dass ich in so einem Umfeld arbeiten durfte – mit tollen Kollegen und Eltern sowie offenen und besonderen Schülern“, so Jarzombek. „Mein Dank gilt auch dem Diakoniewerk, das mir in meiner Arbeit viele Freiheiten ließ.“

So konnte Jarzombek der Schule seit 2013 spürbar seinen Stempel aufdrücken. „Mit seinem hohen fachlichen Anspruch und seinen innovativen Projekten entwickelte er die Schule mit großem Erfolg inhaltlich weiter. Sein großartiges Engagement, seine Fröhlichkeit und seine Gabe, Kinder und Erwachsene zu begeistern, werden uns fehlen“, so Kirsten Balzer, Geschäftsführerin des Diakoniewerks.

Kein leichter Abschied

Leicht fällt Jarzombek der Abschied auch deshalb nicht, weil dieser durch Corona anders ausfällt als gedacht. „Unser alljährliches Sommerfest im Juni musste ausfallen und somit konnte ich mich nicht persönlich von allen Eltern verabschieden“, sagt er etwas wehmütig. Und so verlässt Jarzombek die Schule mit gemischten Gefühlen. „Was aber auf jeden Fall bleibt, sind die vielen schönen Erinnerungen an die Zeit an diesem so stimmigen Ort.“

Noch wird nach einem Nachfolger gesucht. Die Stellvertretung übernimmt weiterhin Jonas Möller.

Jonas Möller, stellvertretender Schulleiter Quelle: Diakonie

