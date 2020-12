Herrnburg

Der Schreck für zwei Hausbesitzer in der Nacht des vierten Advents in Herrnburg war groß. Ein Wohnhaus am Waldrand der Wakenitzniederung und ein Carport an einem 600 Meter entfernten Haus brannten fast vollkommen nieder, obwohl mehr als 60 Einsatzkräfte aus sechs Feuerwehren gegen die Flammen kämpften.

Am Morgen betrachtet der Besitzer des Hauses am Waldrand mit Beamten der Kriminalpolizei aus Grevesmühlen noch etwas ungläubig den enormen Schaden der Ruine und gibt Informationen für die Ermittlungen. Die Beamten müssen nun herausfinden, ob ein technischer Defekt oder eventuell Brandstiftung die Ursache für das Feuer war.

In Herrnburg hatten in der Nacht des vierten Advents erst ein Wohnhaus und dann, einige hundert Meter entfernt, ein Carport gebrannt. Der Sachschaden ist erheblich. Die Kriminalpolizei ermittelt, ob es sich um Brandstiftung handelt.

Zweitwohnsitz eines Jagdpächters

„Ich habe hier meinen Zweitwohnsitz, um meinen jagdlichen Pflichten nachzukommen“, sagt der Hausbesitzer, der seit langem Pächter eines Jagdreviers in der Gemeinde Lüdersdorf ist, zu der Herrnburg zählt. Während die Polizisten noch genaue Untersuchungen machen müssen, hat er zumindest eine vage Vermutung. „Das Feuer könnte hier an dem Unterstand ausgebrochen sein. Dort hatte ich ein fast neues Quad abgestellt“, sagt er. Von dem kleinen Geländefahrzeug sind im Schutt der Brandruine nur noch die Rohre des Rahmens zu erkennen. „Es sieht für mich so aus, als wäre der Brand von hier hochgezogen.“

Dass der Hausbesitzer beim Ausbruch des Feuers nicht anwesend war, sei ein Zufall gewesen, wie er selber sagt. „Ich war zu meiner Lebensgefährtin gefahren und habe dort den Weihnachtsbaum aufgestellt“, berichtet er. „Als ich kurz vor zwölf dann in die Nähe des Hauses kam, war hier überall Feuerwehr und es brannte“, beschreibt er den Schrecken in der Nacht.

Viele alte Möbel verbrannt

Wie hoch der Sachschaden für ihn ist, kann er gar nicht genau beziffern. „Ich hatte hier alles mit vielen alten Möbeln meiner Mutter eingerichtet“, sagt er. An solchen Antiquitäten hängen vor allem Erinnerungen, die mit Geld nicht zu bewerten sind. „Ich hatte auch die ganze Tiefkühltruhe voll Wildfleisch, das ich eigentlich noch verkaufen wollte“, sagt der Jagdpächter.

Das Wohnhaus am Waldrand Richtung Schattin brannte vollkommen aus, wie die Feuerwehr aus Herrnburg auf Facebook dokumentiert. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Herrnburg

Falls der Brand an seinem Haus mutwillig gelegt worden sein sollte, wundert er sich, dass die Beleuchtung nicht abgeschreckt hat. „Ich habe hier Bewegungsmelder und normalerweise wird es überall taghell, wenn jemand auf dem Grundstück ist“, sagt er. Allerdings ist es auch etwas von der eigentlichen Ortschaft abgelegen. Dort war es zu einem zweiten Brand gekommen.

Carportbesitzer bei Löschversuch verletzt

Während die Feuerwehrleute aus Herrnburg, Selmsdorf Lüdersdorf, Palingen, Schattin und Neuleben/Boitin-Resdorf in der Nacht gerade anfingen, gegen den Brand des Hauses am Waldrand zu kämpfen, bekamen sie die Meldung über den Carportbrand etwa 600 Meter entfernt. Feuerwehrleute aus Selmsdorf wechselten schnell den Einsatzort und löschten den Unterstand. Sie konnten zwar verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen: Ein Auto und alles andere, was im Carport stand, wurde aber vernichtet. Außerdem hatte sich der Bewohner verletzt, als er zunächst selber versucht hatte, die Flammen zu löschen.

Ein Carport brannte ebenfalls nieder. Das benachbarte Haus konnte die Feuerwehr schützen. Quelle: Malte Behnk

Was den Besitzer des ausgebrannten Hauses am Waldrand dabei wundert: „Der Carport gehört einem Jagdkollegen von mir.“ Informationen, die die Beamten der Kriminalpolizei ebenfalls aufgenommen haben. Sie ermitteln nun in alle Richtungen.

Von Malte Behnk