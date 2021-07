Viele Bewohner von Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) atmen auf: Nachdem an der Rottensdorfer Straße zum zweiten Mal ein Mann von einem Hund angegriffen und schwer verletzt wurde, wurden alle vier Hunde, die an der Straße auf einem Grundstück gehalten wurden, beschlagnahmt. Wie es jetzt für die Halter – und die Hunde - weitergeht.

Nach zweiter Beißattacke: Hunde in Schönberg beschlagnahmt – so geht’s jetzt weiter

