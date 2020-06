Nachbarn beschreiben Blitzeinschlag in Groß Schwansee: „Mir ist alles aus der Hand gefallen“

Groß Schwansee

Im Ahornweg in Groß Schwansee ( Nordwestmecklenburg) riecht es immer noch nach Rauch, Ruß vom Löschwasser ist im Rinnstein der kleinen Straße zu sehen. Bewohner der dicht bebauten Siedlung blicken bedauernd auf das völlig zerstörte Reetdachhaus, in das am Sonnabend der Blitz eingeschlagen hat.

„Mir ist selber alles aus der Hand gefallen, so hat es geknallt“, beschreibt André Peritz den Moment am frühen Abend, als der Blitz nur knapp hundert Meter weiter einschlug. „Ich bin dann gleich raus und ums Haus gelaufen. Ich dachte, es hätte bei uns ins Haus oder in einen Baum eingeschlagen.“ Etwa zehn Minuten später sei dann die Feuerwehr angerückt und es war klar, welches Haus der Blitz getroffen hatte.

Rauch zog bis Barendorf

„Die Hydranten hier waren offenbar nicht so leistungsfähig, da hat die Feuerwehr auch mehrere Teiche genutzt“, sagt Peritz. Ein Bekannter an dessen Gartenzaun berichtet: „Der Rauch ist bis Barendorf gezogen.“ Der Ort ist etwa vier Kilometer entfernt. „Da waren dann auch noch Feuerwehren und haben nach einem weiteren Brand gesucht“, sagt der Mann.

Das Feuer im Reetdachhaus hatte sich schnell ausgebreitet und der Bewohner hatte großes Glück, dass er unverletzt ins Freie gelangen konnte. Er hatte gerade den Ofen im Wohnzimmer angeheizt und sich ein Stück davon entfernt, als es knallte. „Der Blitz hat auch den Ofen erreicht und die Tür ist regelrecht herausgeflogen“, berichtet Kalkhorsts Gemeindewehrführer Rainer Oppor, was ihm der Mann erzählt hatte.

Bewohner blieb unverletzt

Der Bewohner wurde nicht verletzt, musste aber miterleben, wie sein Haus vollkommen vom Feuer zerstört wurde. Dabei soll er versucht haben, noch einmal ins Haus zu gehen, um Gegenstände zu retten. Feuerwehrleute hielten ihn aber davon ab.

Für den Löscheinsatz waren die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Kalkhorst, aus Klütz, Boltenhagen, Dassow und Selmsdorf einige Stunden im Einsatz. Gegen 16.30 Uhr war der Blitz eingeschlagen und die letzten Kräfte verließen die Brandstelle gegen 7 Uhr am nächsten Morgen.

Anwohner versorgten Brandschützer

„Wir hatten bei uns die Kantine und die Feuerwehrleute verpflegt, wenn sie sich ausruhen mussten“, sagt André Peritz und zeigt auf seinen Hof und eine Garage. „Das Hotel Schlossgut Groß Schwansee hat die Verpflegung gesponsert“, fügt er hinzu. Solche Unterstützung für die ehrenamtlichen Helfer sei wichtig. „Die waren ja völlig durchnässt vom Regen.“

Unter anderem mit zwei Drehleitern wurde der Brand bekämpft. Quelle: Feuerwehr Klütz

Großes Lob für die Brandschützer hat auch eine Frau, deren Haus nur etwa 40 Meter von der Brandruine entfernt in einem Stichweg steht. „Den Feuerwehrleuten und auch ein bisschen dem Regen ist es wohl zu verdanken, dass andere Häuser nichts abbekommen haben“, sagt sie und vor ihrem Haus ist der Rauch immer noch zu riechen. Lavendel und Rosen im Beet der Grundstücksmauer ändern daran nichts.

Weitere Reetdächer in der Nähe

In direkter Nachbarschaft des betroffenen Hauses stehen weitere Reetdachhäuser, die von den Brandschützern mit Wasser kühl und nass gehalten wurden. „Ein Haus hat dabei einen Wasserschaden erlitten, weil das Löschwasser irgendwann durchs Reetdach gesickert ist“, berichtet Rainer Oppor. „Bei uns ist auch Glut auf dem Balkon gelandet“, beschreibt die Frau aus dem Stichweg, wie gefährlich es war, und fügt hinzu: „Das war ein richtig schönes Haus.“

Das Reetdach brannte bereits lichterloh, als die Feuerwehren eintrafen. Quelle: Feuerwehr Kalkhorst

Der Hausbesitzer, der sich in Groß Schwansee einen Altersruhesitz schaffen wollte, ist offenbar mit seiner Frau im Hotel in Groß Schwansee untergekommen und bekommt Unterstützung von seiner Familie.

Nachlöscharbeiten am Sonntag

Auch am Sonntag rückte die Gemeindefeuerwehr Kalkhorst noch einmal im Ahornweg an. Einige Glutnester mussten noch nachgelöscht werden. Dazu reichte aber ein Löschfahrzeug, während am Abend und in der Nacht zwei Drehleitern und einige weitere Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehren benötigt wurden.

Mit einem Bagger wurden Gebäudeteile eingerissen, die einzustürzen drohten. Quelle: Feuerwehr Kalkhorst

Da brannte das Reetdach bereits lichterloh, als die Helfer eintrafen. Während erste Löscharbeiten mit dem Wasser der Fahrzeugtanks gestartet wurden, mussten zusätzliche Wasserleitungen mit Schläuchen aufgebaut werden. Um alle Glutnester freizulegen und den Einsturz von Wänden zu verhindern, wurde schon am Abend ein Bagger zur Unterstützung eingesetzt, der Teile des Hauses öffnete und Wände abriss.

Gemeindewehrführer dankt allen Helfern

Gemeindewehrführer Rainer Oppor, der den vielen ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz dankt, hat die Brandstelle am Morgen begutachtet und die Nachlöscharbeiten angeordnet. Er geht davon aus, dass der Schaden über den geschätzten 150 000 Euro liegen wird.

Von Malte Behnk