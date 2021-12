Grevesmühlen/Wismar

„Die Menschen sollen eigenständig leben können“, sagt Eike Albrecht, Fachdienstleiter Soziales beim Landkreis Nordwestmecklenburg. Diese Aussage bezieht er auf Menschen, die aufgrund eines Handicaps eine Eingliederungshilfe erhalten und denen der Gesetzgeber seit dem 1. Januar 2020 weitaus mehr eigenes Handeln als zuvor zubilligt.

In der Zeit vor 2020 war es, dass der Landkreis Nordwestmecklenburg und Leistungserbringer wie zum Beispiel die Diakonie im nördlichen Mecklenburg direkt miteinander über die Unterbringung von Menschen mit einem Handicap sprachen. Das hat sich nach der neuen Gesetzeslage jetzt geändert. Die von den Beeinträchtigungen betroffenen Menschen haben nun ein größeres Mitspracherecht, schließen soweit es ihnen möglich ist, eigene Verträge mit den Leitungserbringern ab. Bevor es soweit ist, werden sie von Fallmanagern des Landkreises aufgesucht. Zusammen erstellen sie den 51 Seiten umfassenden Integrativen Teilhabeplan. Damit wird der Bedarf des Einzelnen an Hilfen ermittelt. Sachbearbeiter stellen aus diesen Daten die Ansprüche der Menschen mit Handicap zusammen. Ist das geschehen, können sie selbst entscheiden, wer diese Leistung erbringen soll. Gehen sie damit zum Beispiel zur Diakonie oder zu einer anderen Gesellschaft, die Hilfe in diesen Lebenslagen erbringen kann. Das liegt dann in ihren Händen. „Die Eingliederungshilfe ist der Grundsicherung nach dem ALG II mit Regelbedarf und Geld für Miete gleichgestellt“, erklärt Ulrike Ahlfänger. Nach Aussage der Sachgebietsleiterin Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege zahlen sie dann auch die Miete selbst.

Eingliederungshilfe Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können (Paragraph 90 Sozialgesetzbuch IX).

Landkreis benötigt zwölf Fallmanager

„Wir haben im Landkreis über 2000 Menschen, die eine Eingliederungshilfe bekommen“, sagt Ingo Funk, 2. Beigeordneter des Landrates und Leiter des Fachbereichs 3 (Jugend, Soziales, Bildung und Gesundheit). Für den Landkreis ist die Neuausrichtung dieses Instrumentes mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. So werden zwölf der genannten Fallmanager neben den neun Sachbearbeitern benötigt, um die Aufgaben abzudecken. Verbunden ist das mit immer steigenden Kosten. Beliefen sich diese 2017 noch auf 30,2 Millionen Euro, so waren es 2020 schon 36,2 Millionen Euro. 85 Prozent davon übernimmt das Land, die anderen 15 Prozent hat der Landkreis Nordwestmecklenburg zu tragen. Doch Qualität hat ihren Preis, wie Eike Albrecht sagt. Außerdem wäre dieses Prinzip nach Aussage von Ulrike Ahlfänger gerecht und genau. „Der Einzelne kriegt hier seine Leistung“, so die Sachgebietsleiterin.

Neu geregelt in Form einer finanziellen Entschädigung wurde mit der Landesverordnung über Angebote zur Unterstützung im Alltag, ehrenamtliche Strukturen und Selbsthilfe sowie Modellverfahren zur Erprobung neuer Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen vom 3. September 2019 auch die Nachbarschaftshilfe. Seitdem können Menschen, die ihre Nachbarn unterstützen, einen monatlichen Entlastungsbeitrag von bis zu 125 Euro bekommen. Bei zwei Personen sind es maximal 200 Euro. Anerkannt als Unterstützungsleistungen im Rahmen der Nachbarschaftshilfe werden unter anderem Begleitungen bei Arzt- und Behördenbesuchen, Einkäufe oder auch die Unterstützung bei Hobbys und bei sozialen Kontakten.

Seminare für Nachbarschaftshilfe

Wer seinem Nachbarn hilft und dafür den Entlastungsbeitrag erhalten möchte, muss sich dazu mittels eines achtstündigen Seminars zertifizieren lassen. „Das Seminar ist für die Teilnehmer kostenlos“, erklärt Ulrike Ahlfänger. Dieser Nachweis ist wichtig, um den Entlastungsbeitrag von der Pflegekasse des Pflegebedürftigen oder dem privaten Versicherungsunternehmen zu bekommen. Außerdem haben die Nachbarschaftshelfer damit einen Versicherungsschutz. Auch das ist wichtig, denn passieren kann ja immer etwas.

Nachbarschaftshelfer kann jeder werden, der volljährig ist und mit dem Nachbarn nicht bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert ist. Außerdem darf er beim Pflegebedürftigen nicht gleichzeitig noch professionelle Pflege leisten.

Aktuell gibt es 127 Nachbarschaftshelfer in Nordwestmecklenburg. Weitere 31 befinden sich derzeit noch in der Ausbildung. Wer selbst Nachbarschaftshelfer werden möchte, kann sich an die Pflegestützpunkte in Grevesmühlen mit der Sozialberaterin Christel Strefner (Tel. 03841/30405081) oder Wismar mit der Sozialberaterin Christine Stellmacher (Tel. 03841/30405083) wenden.

Von Dirk Hoffmann