Nachdenkliches und Nonsens: Autor liest im Volkskundemuseum

Premiere im Volkskundemuseum in Schönberg: Der Autor Michael Dahm aus Nesow trägt zum ersten Mal aus seinen Werken vor. Er präsentiert dem Publikum Kurzgeschichten und Gedichte.

Der Autor Michael Dahm ist gerne in der Natur. Am 17. Januar liest er im Volkskundemuseum in Schönberg. Quelle: Manuela Thun