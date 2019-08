Boltenhagen/Steinbeck

Am Donnerstag, 8. August, bieten Mitarbeiter des GeoPark Nordisches Steinreich von 16 bis 17.30 Uhr eine Exkursion ans Kliff von Boltenhagen an. Dort können Kinder spielerisch Gesteine suchen und dafür einen Stempel in ihren Geologenpass bekommen.Treffpunkt für die Exkursion ist der Strandparkplatz in Steinbeck.

Etwas später am Abend wird auch eine Erwachsenenexkursion angeboten, bei der die Themen stärker vertieft werden. In der Nacht geht es von 21.30 bis 23.30 Uhr mit UV-Taschenlampen auf Bernsteinsuche zur Seebrücke in Boltenhagen. Die Teilnahme an der nächtlichen Veranstaltung kostet 15 Euro pro Person. Eine Anmeldung unter info@geopark-nordisches-steinreich.de oder telefonisch unter 04547 / 15 93 15 ist für die Bernsteinsuche erforderlich.

Malte Behnk