Dassow

Der Heimat- und Tourismusverein Dassow lädt erstmals zur Nachtwächterführung mit Burkhard Wunder ein. Sie startet am Sonnabend, dem 24. August, um 20.30 Uhr – und nicht, wie in einem Flyer der Stadt angekündigt, am 10. August. Treffpunkt ist die Altenteilerkate, Lübecker Straße 74. Sie ist am 24. August ab 19 Uhr geöffnet. Der Heimat- und Tourismusverein reicht dort zur Stärkung vor dem Rundgang durch die Stadt „Mecklenburger Tapas“ und Getränke. Die Führung wird etwa anderthalb bis zwei Stunden dauern. Danach lädt der Verein erneut zu Geselligkeit und Klönsnack in die Altenteilerkate ein. Er bittet für die Führung um Voranmeldung – entweder telefonisch unter 038826 974012, mobil 0176 50015584 oder per E-Mail unter info@dassowtourismus.de

Der Verein kündigt an: „Mit Dassows Nachtwächter werden alle Teilnehmer wichtige und historisch bedeutende Straßen und Gebäude kennenlernen.“ Sie hören Geschichten und Anekdoten einer kleinen gemütlichen Stadt an der Mündung der Stepenitz in den Dassower See. Man lerne Dassow während einer spannenden und interessanten Führung kennen. Der Nachtwächter wolle alle Interessenten mitnehmen auf einen lehrreichen und lustigen Rundgang.

Burkhard Wunder ist in Travemünde bereits des Öfteren als Nachtwächter und Fischer aufgetreten, um Besuchern den Ort nahezubringen. Bekannt ist der Dassower auch als „Leuchtturmwärter von Travemünde“.

Jürgen Lenz