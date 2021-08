Boltenhagen

Wer an der Ostsee Urlaub macht, hat irgendwann den Wunsch, mal Bernstein zu finden. Entweder hat man Glück und ist zur richtigen Zeit, zum Beispiel am Ende eines Sturms am Strand und weiß, wo man suchen muss oder man kennt Tricks, wie die Geologen vom Geopark Nordisches Steinreich. Sie bieten in Boltenhagen besondere Wanderungen zur Bernsteinsuche an.

Wanderung in der Dunkelheit

Diese Exkursionen beginnen bei einsetzender Dunkelheit. Eine der Besonderheiten von Bernstein ist nämlich, dass er im UV-Licht hell leuchtet und sich deutlich von der Umgebung abhebt. Etwa 25 Gäste waren auch am Freitagabend zur Seebrücke in Boltenhagen gekommen, wo Geologe Rolf Konkel vom Geopark Nordisches Steinriech sie begrüßte und erste Fakten über den Bernstein erklärte.

50 Millionen Jahre alt

So erfuhren die Familien, die zur Suche gekommen waren, dass Bernstein schon vor 35 bis 50 Millionen Jahren entstanden ist, sich die aus Harz entstandenen Steine an der Luft aber nur einige tausend Jahre erhalten. „Nur weil sie im Schlamm eingeschlossen waren, finden wir sie heute noch“, so Rolf Konkel. Er zeigte auch auf Bildern, wie früher nach Bernstein an der Ostsee gefischt wurde. „Vor allem im Winter am Ende eines Sturms ist man in Stiefeln ins Wasser gegangen und hat mit Keschern nach Bernstein gefischt – eine anstrengende und nasskalte Arbeit.“

Verwechslungsgefahr mit Phosphor

Zudem erklärte Rolf Konkel, dass es für Bernsteinsucher auch gefährlich an der Ostseeküste sein kann. „Hier wurde überall Munition mit Phosphor versenkt, der immer wieder an die Strände gespült wird. Phosphor entzündet sich aber, wenn er trocknet und wärmer wird, wie in der Hosentasche“, schilderte Konkel. „Deswegen sammelt man seine Bernsteine in einem Beutel oder einer Dose. Die kann ich wegwerfen.“

Der Geopark Nordisches Steinreich bietet in Boltenhagen bei Dunkelheit Bernsteinsuche mit UV-Lampen an. Quelle: Malte Behnk

Hell leuchtende Steinchen im Sand

In der Dunkelheit am Strand erklärte der Geologe dann noch, dass Bernstein im Gegensatz zu anderen Steinen im Salzwasser schwimmt, sobald 150 Gramm Salz auf einen Liter Wasser kommen. Dann wurden die Taschenlampen mit UV-Licht angeschaltet. „In dem Licht leuchten Plastikteilchen, Zigarettenstummel, aber eben auch der Bernstein“, sagte Konkel und warf zur Ansicht ein paar kleine Bernsteine in den Sand, die im UV-Licht hell weiß leuchteten.

Die Führungen im Dunkeln bietet der Geopark Nordisches Steinreich an verschiedenen Ostseestränden in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein an. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite www.geopark-nordisches-steinreich.de.

