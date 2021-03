Kalkhorst

Die kleine Hannah tobt gern durch's Paradies: Im Sommer kommt die Sechsjährige in die Schule, aber bis dahin ist sie mit Ihren Geschwistern gern auf dem „Hof Hoher Schönberg“ unterwegs, auf dem ihre Mutter Sabine Bock für die Tierbetreuung verantwortlich ist. Mit den Tieren des Bio-Bauernhofes sind die Kinder vertraut. Man kennt sich beim Namen. Die 13 neugeboren Zicklein kommen zu Begrüßung stürmisch auf Hannah zugelaufen. Die beiden Lämmchen gehen es ruhiger an, lassen sich aber streicheln, so lange sie dabei fressen dürfen. Nur die sieben Ferkel von Sau Mathilda grüßen lieber aus kleinem Abstand.

Auch die Kunden des Hofladens dürfen sich übrigens an den Weiden umsehen. Und Hannahs Mutter kündigt neue Pläne für Kindergärten und Grundschulen an: In Planung sei das Projekt „Hof erleben“ erzählt Sabine Bock. „Hoffentlich dürfen wir ab Mai den Hof für Kindergruppen öffnen.“ Dann gibt es wohl noch mehr so strahlende Gesichter.

Von Juliane Schultz