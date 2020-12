Grevesmühlen

Eine Zugfahrkarte kann man im Bahnhofsgebäude von Grevesmühlen nicht mehr kaufen. Dafür gibt es hier jetzt ein Café. Und aus dem Keller dröhnt Musik. Dort unten entsteht Country-Punk – so jedenfalls beschreiben die vier Jungs von Gleis 4 ihre eigene Musik. Seit Sommer 2019 musizieren Andreas Voß, Daniel Wiesjahn, Marco Hetzer und Maik Reschke gemeinsam. Alles beginnt damit, dass Wiesjahn nach Grevesmühlen zieht.

Von Brandenburg an die Ostsee

„Meine Frau und ich wollten schon immer an die Ostsee ziehen“, erzählt der Rand-Berliner. Aber sie seien sich einig gewesen, dass es keine der Touristen-Hochburgen werden solle. Also sehen sich die beiden Erzieher nach Jobs in Ostsee-Nähe um – und Grevesmühlen gewinnt. Doch Wiesel, wie seine Freunde ihn nennen, hat neben dem Beruf noch eine andere Leidenschaft und die heißt Musik. Als er im Mai 2019 bei einem Musikabend im Grevesmühlener Rathauskeller auftritt, sind auch Andreas Voß und Maik Reschke im Publikum. Die beiden sind ebenfalls Musiker und quatschen Wiesel an – man wolle sich mal unterhalten. Voß stellt sich als Lodde vor, wie er schon seit Ewigkeiten genannt wird. Er schreibe Songs und mache mit „Reschi“ zusammen Musik. „Wir haben uns regelrecht von dem Musikabend weggeschlichen, raus auf den Markt, und haben dann am Auto ein paar Demos angehört“, erinnert sich Wiesel.

Schnell sind die drei sich einig, dass sie sich zusammentun wollen. Ein Probenraum ist schnell gefunden – die Stadt stellt den Keller des Bahnhofs zur Verfügung. Und da sitzen sie nun, entwickeln Songideen und haben sogar schon eine Idee für den Bandnamen. Doch dann wird klar: Es fehlt ein Schlagzeuger. Maik Reschke erinnert sich, dass er einen kennt und wählt dessen Nummer – nach langer Zeit. Als es bei Marco Hetzer klingelt, staunt der. „Ich hatte gerade an dem Tag an Reschi gedacht und überlegt, was der wohl jetzt macht“, erzählt er. „Hetzer“ hat in verschiedenen Bands getrommelt, fühlt sich aber gerade bereit für Neues. Und so zögert er nicht lange und setzt sich noch am selben Abend ins Auto und komplettiert das Quartett. „Noch in derselben Nacht entstehen ein erstes Band-Foto und der erste gemeinsame Song „Einer unter vielen“. Gleis 4 ist geboren – und eine Premiere für Grevesmühlen, denn vor dem Bahnhof gibt es nur zwei Gleise mit den Nummern 2 und 3.

Die Band Gleis 4 Maik „Reschi“ Reschke(*1969), spielt Gitarre, seit er 13 ist und liebt U2, die Doors, David Bowie und Indie-Kram. Er betreibt eine Tourismusagentur. Marco „Hetzer“ Retzlaff(*1973) ist von Beruf Maler und Haustechniker und spielt Schlagzeug. Er mag die Ärzte, The Cure und die Neue Deutsche Welle. Andreas „Lodde“ Voß (*1980) ist der Jüngste in der Band, Leadsänger und spielt Akustikgitarre. Auch er ist von Beruf Maler, hörte früher gern Heavy Metal, bevor er Johnny Cash für sich entdeckte. Daniel „Wiesel“ Wiesjahn(*1977) ist Bassist bei Gleis 4, von Beruf Erzieher und großer Beatles-Fan.

Mit Beatles-Song aufs Dach – irgendwann

Es läuft gut für die junge Band. Jedes Mitglied bringt seine eigenen Einflüsse und Ideen mit. Wiesel bringt den Beatles-Touch rein, Lodde den Johnny-Cash-Sound. Reschi mag U2 und sorgt für viel Hall und Delay, während Hetzer von den Ärzten geprägt ist, was kaum zu überhören ist. Und all das zusammen ergibt den Country-Punk, mit dem Gleis 4 sich schnell eine Fangemeinde aufbaut. Dass der Probenraum voller Beatles-Poster hängt, liegt an dem ersten größeren Projekt, das sie Band noch im selben Sommer stemmen will. 40 Jahre nachdem die Beatles auf dem Dach der Abbey-Road-Studios in London ihren letzten Live-Auftritt absolviert haben, ruft der Norddeutsche Rundfunk einen Bandwettbewerb aus. Es gilt, einen Beatles-Song zu covern und einen Auftritt auf einem Dach in der eigenen Stadt zu gewinnen. Gleis 4 will dabei sein – als Beatles-Fans bezeichnen sie sich immerhin alle vier. Der Bürgermeister unterstützt – bietet das Rathausdach an, sollten seine Jungs gewinnen. Schnell sind „I’ll be back“ eingespielt, ein Bewerbungsvideo gedreht, zahlreiche Unterstützer gefunden. Den Wettbewerb gewinnt eine andere Band, aber die vielen neuen Freunde und Bekannten in der Heimatstadt bleiben. Ebenso das Angebot, eines Tages auf dem Rathaus-Dach zu spielen.

Das erste Album entsteht

Konzerte werden gespielt, eine Musiknacht in Grevesmühlen etabliert und Songs geschrieben. „Diese Freundschaft und der gemeinsame Weg haben 2019 hier im Bahnhofskeller begonnen“, sagt Wiesel. „Aber es fühlt sich irgendwie so an, als wären wir schon alle zusammen zur Schule gegangen.“ Schließlich hat die Band genügend Stücke für ein erstes Album zusammen, Bassist Wiesel kennt einen Produzenten aus Berlin, der extra mit mobiler Aufnahmetechnik anreist. „Wir wollten vier Stücke als Demo aufnehmen“, erzählt Reschi. Doch als es losgehen soll, versagt Loddes Stimme. Erkältet. Heiser. Nichts geht. „So was hatte ich noch nie“, sagt er.

Aus der Not macht die Band eine Tugend – spielt die vier Titel instrumental ein und schafft durch die gewonnene Zeit sogar noch sieben weitere. Der Gesang soll später dazukommen – doch dann kommt Corona. Alles wird komplizierter, aber nicht unmöglich. Eine geplante Ostsee-Tour muss abgesagt werden. Aber das Albumprojekt bleibt. Via Internet werden die Tonspuren verschickt – mehrfach hin und her zwischen Berlin und Grevesmühlen, bis alle zufrieden sind.

Alle vier Musiker melden sich bei der Gema an – und lernen das Musikgeschäft richtig kennen. Zwei Songs müssen erst mal wieder vom Album verschwinden, denn Gleis 4 hat Elemente von Bob Dylan und Johnny Cash verwendet. Eine Genehmigung dafür dauert länger als gedacht. „Aber hey – vielleicht können wir die irgendwann als Bonus-Tracks oder B-Seite einer Single verwenden“, sagt Reschi. Stattdessen landet ein Live-Mitschnitt von „Mädchen“ mit auf dem Album – ein Song, der beim Publikum oft am besten ankommt. „Die erste Entgleisung“ ist geboren und soll ab dem 15. Dezember als CD in den Handel kommen – online und im Handel. Gleis 4 ist stolz – und gespannt. Und voller Ideen für eine Fortsetzung.

Von Ove Arscholl