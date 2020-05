Nägel in Reifen: Unbekannte beschädigen Pflegedienstfahrzeuge in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Die Reifen von Pflegedienstfahrzeugen in Grevesmühlen sind erneut beschädigt worden. Der Polizei zufolge ist dies der achte Fall seit Mitte Februar, dass die Fahrzeuge mit Schrauben oder Nägeln versehen wurden.

Zunächst sah dies nach einem Zufall aus, erweckt nun aber den Verdacht, dass unbekannte Täter am Werk waren. Zuletzt wurde am Mittwochmorgen ein Nagel unter einen der Reifen eines Firmenfahrzeuges so positioniert, dass dieser sich beim Losfahren in den Reifen bohrt und ihn beschädigt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Personen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen des Pflegedienstes, die nachts auf dem Firmengelände in der Jahnstraße abgestellt sind, geben können, werden gebeten, diese der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 mitzuteilen.

Von OZ