Nah an der Wissenschaft dran: Regionalschule Rehna erhält MINT-Siegel

Die Käthe-Kollwitz-Schule Rehna leistet in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) besonders praxisorientierten und mit vielen Projekten verbundenen Unterricht. Die Nordmetallstiftung Mecklenburg-Vorpommern zeichnete die Schule deshalb jetzt als MINT-zertifizierte Schule aus. Nur elf der etwa 540 landesweiten Schulen tragen aktuell dieses Siegel. Darunter war einige Jahre auch das Gymnasium Am Tannenberg in Grevesmühlen.

„Ich freue mich, dass es im zweiten Anlauf geklappt hat. Es war ein langer Weg, aber am Ende erfolgreich“, sagt Lehrer und Initiator Mirko Boldt. Er sieht diese Auszeichnung vor allem als Symbol für die gute Arbeit des Lehrerkollegiums. Gerade in Sachen Naturwissenschaften seien die Rehnaer Vorreiter, erklärt er. Mit Projekten, wie der Pflege einer Orchideenwiese, der Pflege von Gewässern, der Wasseranalysen für das Amt Rehna oder der Arbeitsgemeinschaft Junge Imker, sei eine Verkettung zum Unterricht unverkennbar.

2017 die erste Bewerbung

Bereits vor drei Jahren bewarb sich die Schule das erste Mal. Doch damals reichte der Jury der Nordmetallstiftung MV die Verzahnung zum Unterricht nicht aus. Deshalb wurde nachgebessert. Im zweiten Anlauf klappte es. Mit weiteren Kursen, wie Robotik, einem Handwerkskursus oder dem Papierfliegerwettbewerb im Bereich Technik, wurde die Jury schließlich überzeugt.

Lehrer und Initiator Mirko Boldt Quelle: Archiv

„Wichtig war, dass man in einem der vier Fachbereiche ein ganz besonderes Engagement nachweisen kann. Das haben wir unter anderem mit einigen dieser Kurse und Veranstaltungen getan“, sagt Mirko Boldt. Wichtig für ihn und Schulleiter Thomas Barsch sind allerdings die verbesserte Wahrnehmung der Schüler für die praktische Arbeit und das Erfassen von Arbeitsschritten im Lernprozess der Regionalen Schule, der praxisbezogen ist.

Auszeichnung per Videobotschaft

Die Ehrung erfolgte aufgrund der Einschränkungen per Videokonferenz. Dabei waren nicht nur die Teilnehmer der sieben rezertifizierten Schulen, sondern auch die Mitstreiter der drei neu aufgenommenen Schulen, darunter die Käthe-Kollwitz-Schule der Klosterstadt. Auch Arbeitgeberpräsident Thomas Lambusch und Bildungsministerin Bettina Martin lobten in einer kurzen Laudatio das Engagement der Schulen. Nordmetallstiftungs-Koordinatorin Yvonne Wiesner war es schließlich, die zunächst nur über den Bildschirm das Zertifikat zeigte.

Erst Anfang Januar soll dann auch die persönliche Übergabe erfolgen. Selbst dann können allerdings auch nicht alle Schüler der Ehrung beiwohnen, denn dann werden nach dem Beschluss der Landesregierung immer noch die Siebt- bis Zehntklässler mit Distanzunterricht beschult und sind somit nicht anwesend.

Von Michael Prochnow