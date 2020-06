Nahbus: Mit dem Sommerfahrten-Plan an den Strand

Grevesmühlen

Ob Strandspaziergänge in Boltenhagen, auf der Insel Poel oder in Zierow: Mit den zusätzlichen Sommerfahrten kommt mit Nahbus jeder an seinen Lieblingsstrand. Seit dem 1. Juni bietet das Unternehmen ein erweitertes Fahrplanangebot insbesondere an den Wochenenden. Die sogenannten „ Sommerfahrten“ sind auf den Fahrplänen mit „Som“ gekennzeichnet und gelten bis zum 15. September.

Zusätzliche Sommerfahrten gibt es unter anderem auf der Linie 345 zwischen Grevesmühlen und der Weißen Wiek. Zwölf zusätzliche gibt es auch auf der Linie 230 zwischen Wismar ZOB und der Insel Poel. Die Linie 240 zwischen Wismar ZOB und Weißer Wiek bietet zehn zusätzliche Sommerfahrten. Die Linie 401, die normalerweise zwischen Wismar ZOB und Zierow Strand an den Wochenenden nicht verkehrt, kann nun auch samstags und sonntags für Fahrten an den Strand genutzt werden.

Alle Fahrpläne sind auf der Website von Nahbus – www.nahbus.de/fahrplan – abrufbar.

