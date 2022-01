Grevesmühlen

Mit insgesamt 208 Mitarbeitern, davon 163 Busfahrern, ist Nahbus eines der größten kommunalen Unternehmen der Region, Gesellschafter ist der Landkreis Nordwestmecklenburg. 118 Fahrzeuge sind täglich im Linienverkehr im Landkreis unterwegs. Pro Jahr kommen so 6,3 Millionen Fahrplankilometer zusammen. Das teilte Nahbus-Geschäftsführer Jörg Lettau mit. Derzeit stellt sich das Unternehmen auf die Herausforderungen der Zukunft ein. Beziehungsweise, der Umbruch hat bereits längst begonnen. So sind aktuell 21 Busse im Einsatz, die mit Erdgas angetrieben werden, sieben weitere sollen in diesem Jahr dazukommen, die vor allem in Wismar und im Umfeld der Hansestadt eingesetzt werden sollen. Doch Nahbus hat noch weitere Pläne für die Zukunft.

Nahbus-Gelände in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Die Nahbus-App kommt

Per Klick auf dem Smartphone das Ticket buchen, sehen, wann der Bus kommt und die optimale

Jörg Lettau, Geschäftsführer von Nahbus Quelle: privat

Verbindung zum Ziel in Bruchteilen von Sekunden ermitteln – das ist im Moment noch Theorie, soll aber im Laufe dieses Jahres allmählich Praxis werden. Die Nahbus-App soll den digitalen Fortschritt in den Busverkehr Nordwestmecklenburgs bringen. Laut Jörg Lettau soll die App noch in diesem Jahr zum Einsatz kommen, allerdings noch nicht mit allen vorgenannten Funktionen. Zwar sei es einfach, eine App zu entwickeln, im Fall von Nahbus gehe es allerdings darum, ein Netzwerk aufzubauen, um die App auch mit Leben, sprich allen Funktionen zu erfüllen. Das bedeutet, dass die Daten der Busse ebenfalls in Echtzeit übertragen werden, damit Ankunftszeiten, Verspätungen und optimale Verbindungen auch entsprechend angezeigt werden können.

Chip-Karten für Schüler

Die Hauptaufgabe von Nahbus ist nach wie vor der Schülerverkehr im Landkreis. Damit es für die Schüler und auch für das Unternehmen einfacher wird, sollen die Schüler mit einer Chipkarte ausgestattet werden. Die enthält nicht nur Daten, ob der Schüler auch den Bus nutzen darf, sondern soll auch dafür sorgen, dass der Busfahrer sofort digital angezeigt bekommt, an welcher Haltestelle er anhalten muss, damit ein Schüler zu- oder aussteigen kann. Und das ist nur einer von vielen Faktoren, die den Linienverkehr optimieren sollen. „So können wir feststellen, welche Haltestellen sinnvoll sind und auf welchen Linien es Optimierungsbedarf gibt“, so Jörg Lettau.

Die erste Testversion der Nahbus-App mit Texten und Karten ist auf dem Smartphone eines Verwaltungsmitarbeiters zu sehen. Quelle: Jürgen Lenz

Nachwuchsgewinnung der Busfahrer

Wie in allen anderen Branchen auch sind Fachkräfte inzwischen Mangelware. Busfahrer machen da keine Ausnahmen, Laut Jörg Lettau sei es für Nahbus selbst schwierig, Busfahrer auszubilden. Denn Voraussetzung für den KOM-Schein (Kraftomnibusse, Anm. D. Red.) ist ein Lkw-Führerschein und den gibt es erst für Männer und Frauen ab dem 21. Lebensjahr. „Wir setzen mehr auf Busfahrer, die aus Großstädten zu uns kommen, weil sie die sicheren Dienstpläne und den übersichtlichen Verkehr schätzen“, so der Nahbus-Chef. „Und auf Lkw-Fahrer, die zum Busfahrer umschulen. Bislang haben wir mit diesem Modell gute Erfahrungen gemacht.“

Fakten zum Verkehrsverbund Westmecklenburg Aktuelle Situation: Mehrere Tickets mit unterschiedlichen Preisen nötig, um mit dem Bus von Grevesmühlen bis nach Ludwigslust zu reisen. Kein einheitlicher Tarif der verschiedenen Verkehrsunternehmen. Nun wird über einen gemeinsamen Verkehrsbund diskutiert, einen Zweckverband bestehend aus dem Land MV, den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim sowie der Stadt Schwerin.

Barrierefreie Haltestellen

Im ganzen Landkreis wird an den Bushaltestellen gebaut, aufgrund eines Förderprogramms können die Kommunen die Haltestelle barrierefrei umbauen lassen. In vielen Fällen ist das bereits geschehen beziehungsweise passiert gerade, Der Bordstein wird unter anderem auf das Niveau der Niederflurbusse – 105 der 118 Fahrzeuge sind das inzwischen – angehoben. Kreistagsmitglied Horst Krumpen (Die Linke) kritisiert in diesem Zusammenhang, dass zwar die Haltestelle barrierefrei seien. „Aber wie die Leute auf dem Dorf die 500 Meter bis zur Haltestelle kommen sollen, das weiß niemand.“ Jörg Lettau betonte, dass Nahbus lediglich beratend zur Seite stehe, was dieses Thema betreffe. „Uns gehören an den Haltestellen nur die Schilder. Die Kommunen sind dafür zuständig.“

Digitale Fahrtanzeigen an den Haltestellen

An den meisten Haltestellen hängt bisher nur ein analoger Fahrplan, doch an einigen Stellen gibt es bereits digitale Anzeigen, auf denen die Ankunft und Abfahrt der nächsten Busse angezeigt wird. Der Haken: Die Daten stammen vom Fahrplan, ob der Bus Verspätung hat oder nicht, wird nicht übermittelt. Das soll passieren, wenn spätesten 2025 die entsprechenden Daten übermittelt werden.

Von Michael Prochnow